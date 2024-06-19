Hırvatistan Arnavutluk maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hırvatistan Arnavutluk maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Hırvatistan Arnavutluk maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hırvatistan Arnavutluk maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Hırvatistan Arnavutluk maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Hırvatistan Arnavutluk maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Hırvatistan Arnavutluk maç özeti haberimizde!

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇ ÖZETİ

Hırvatistan Arnavutluk maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Hırvatistan Arnavutluk maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hırvatistan Arnavutluk maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMANDI?

Hırvatistan Arnavutluk maçı 19 Haziran 2024 Çarşamba günü oynandı.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.