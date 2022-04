Her Şey Aşktan nerede çekildi? Her Şey Aşktan ne zaman çekildi, nerede çekilmiştir? Konusu ve oyuncuları

Her Şey Aşktan nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarının sinema kuşağında yer alan yapımlardan biri olan Her Şey Aşktan ne zaman çekildi, nerede çekilmiştir? İşte, Her Şey Aşktan konusu ve oyuncuları...

HER ŞEY AŞKTAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı, başrollerini Hande Doğandemir ile Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı, 2015 Avşar Film yapımı, romantik komedi türünde bir Türk filmidir. Filmin galası 26 Ocak 2016 tarihinde oyuncuların katılımıyla yapılırken, Türkiye'deki sinema salonlarında 29 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi. Filmin çekimleri ise İstanbul Bebek'te yapılmıştır.

HER ŞEY AŞKTAN KONUSU



Pelin, bir mağazada kasiyer ve reyon görevlisi olarak çalışan ve evlilik arifesindeki genç bir kadındır. 3 yıldır beraber olduğu sevgilisi İlker'i hayatının aşkı olarak görmektedir ve çok masrafa girmesne rağmen yoğun bir evlilik hazırlığının ortasındadır. Tüm bu koşturmaca içerisinde niikaha sadece 10 gün kala İlker'i beraber yaşayacakları evde bir kadınla basar. Aldatılmış olmayı hiçbir şekilde gururuna yediremeyen genç kadın, İlker'in özürlerini kabul etmez; ayrılık acısını atlamak için en yakın dostlarıyla onlarca şey dener. Tam da aynı günlerde baterist Burak karşısına çıkacaktır...

HER ŞEY AŞKTAN OYUNCULARI

Hande Doğandemir,

Şükrü Özyıldız,

Mithat Can Özer,

Özcan Deniz,

Hakan Meriçliler,

Bala Atabek,

Lale Başar,

Dilşad Şimşek,

Öznur Serçeler,

Evrim Doğan,

Sertaç Akkaya,

Hakkı Ergök

Yönetmen Andaç Haznedaroğlu

Yapımcı Özcan Deniz, Şükrü Avşar

Senarist Andaç Haznedaroğlu

Müzik Mithat Can Özer

Görüntü yönetmeni Olcay Oğuz

Sanat yönetmeni Levent Kulaç

