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HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
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Hemşire maaş zammı 2025 yılı için açıklandı! Ocak ayından itibaren geçerli olacak zam oranları ve hemşirelerin güncel maaş bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. Milyonlarca sağlık çalışanı tarafından merak edilen "En düşük ve en yüksek hemşire maaşları ne kadar oldu?" sorusu nihayet yanıt buldu. İşte hemşirelerin 2025 yılı güncel zamlı maaşlarına dair tüm detaylar!

Sağlık çalışanlarının ekonomik şartlarını iyileştirmeyi hedefleyen 2025 hemşire maaş zammı belli oldu. Ocak ayında maaşlara yapılacak artış oranları, enflasyon farkı ve refah payı dahil edilerek hesaplandı. Peki, hemşire maaş zammı kaç TL oldu? Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? Ocak ayı en düşük, en yüksek hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? Üniversite mezunu 1/5 ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde...

OCAK AYI EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti.

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

2025 yılında uygulanacak memur maaşları şu şekilde gerçekleşti:

(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile diğer ödemeler dahil edilmemiştir - Veriler güncellenecek)

Şube Müdürü (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL

2025 (Ocak-Haziran) -63.527 TL

Memur (9/1)

2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL

2025 (Ocak-Haziran) -

Uzman Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL

2025 (Ocak-Haziran) -42.723 TL

Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL

2025 (Ocak-Haziran) -50.104 TL

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -62268 TL

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -62.268 TL

Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL

2025 (Ocak-Haziran) -106.328 TL

Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL

2025 (Ocak-Haziran) -50634 TL

Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL

2025 (Ocak-Haziran) -64861 TL

Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL

2025 (Ocak-Haziran) -44392 TL

Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL

2025 (Ocak-Haziran) -93546 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL

2025 (Ocak-Haziran) -61.046 TL

Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL

2025 (Ocak-Haziran) -52.501 TL

Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL

2025 (Ocak-Haziran) -60.807 TL

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