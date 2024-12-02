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Hatayspor Beşiktaş 11'i! Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Hatayspor Beşiktaş 11'i! Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
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Beşiktaş bu akşam Hatayspor ile Trendyol Süper Lig maçına çıkacak. Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Hatayspor Beşiktaş ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Hatayspor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11!

Hatayspor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Hatayspor ile Trendyol Süper Lig maçına çıkacak. Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Hatayspor Beşiktaş ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Hatayspor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

Hatayspor Beşiktaş ilk 11'leri belli oldu:

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Diack, Görkem, Pedro, Rivas, Joelson, Aboubakar.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

Hatayspor Beşiktaş 11'i! Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ YEDEKLER

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı yedekleri şu isimlerdir:

Ersin, Onur, Al Musrati, Chamberlain, Joao Mario, Bakhtiyor, Ndour, Can, Serkan, Mustafa

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Beşiktaş maçını beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Hatayspor Beşiktaş maçını beIN Sports'un yanı sıra TOD TV'den de izleyebilirsiniz.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

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