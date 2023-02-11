Hatay baraj isimleri! Hatay'da kaç tane baraj var? Hatay'daki barajlar neler?
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrasında bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Depremden en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi olan Hatay'da yer alan barajlar araştırılıyor. Peki, Hatay'da baraj var mı? Hatay'da kaç tane baraj var? Hatay'daki barajlar neler? İşte detaylar...
Hatay barajları! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Hatay Antakya'da meydana gelen baraj patladı iddiası sonrasında Hatay'da yer alan barajların isimleri araştırılıyor. Peki, Hatay'da kaç tane baraj var? Hatay'daki barajlar neler? İşte, Hatay baraj isimleri!
HATAY BARAJ İSİMLERİ!
- Yarseli Barajı: Yarseli Barajı, Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Beyazçay üzerinde, sulama amacıyla 1985-1989 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 2.563.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 42,00 m, normal su kotunda göl hacmi 55,00 hm³, normal su kotunda göl alanı 3,98 km²'dir. Baraj 7.300 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir.
- Yayladağı Barajı: Yayladağı Barajı, Hatay'da, Kureyşi Çayı üzerinde, sulama, içme ve sanayi suyu üretmek amacıyla 1983-1988 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 538.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 47,00 m., normal su kotunda göl hacmi 6,50 hm³, normal su kotunda göl alanı 0,45 km²'dir. Baraj 647 hektarlık alana sulama hizmeti verirken yılda 1 hm³'lük de içme suyu sağlamaktadır.
ANTAKYA'DA BARAJ VAR MI?
Hatay'ın Antakya ilçesinde "Baraj patladı" iddiası kısa sürede gündem oldu. Arama kurtarma ekipleri dahil birçok vatandaş işini bırakıp kaçışmaya başlarken, bölgede kısa süreli panik yaşandı. Antakya'da baraj olmadığını belirterek iddiaların gerçek olmadığını söyleyen ekipler, "Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına gelin" diye uyarıda bulundu.