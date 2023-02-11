Hatay baraj isimleri! Hatay'da kaç tane baraj var? Hatay'daki barajlar neler?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrasında bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Depremden en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi olan Hatay'da yer alan barajlar araştırılıyor. Peki, Hatay'da baraj var mı? Hatay'da kaç tane baraj var? Hatay'daki barajlar neler? İşte detaylar...