Hasan Can Kaya sağlık durumu nasıl? Hasan Can Kaya sakatlandı mı, neden sakatlandı? Hasan Can Kaya hastalığı ne?

Hasan Can Kaya sağlık durumu nasıl? Sorusu, gündeme gelen haberler nedeniyle araştırılıyor. "Konuşanlar" isimli programla üne kavuşan komedyen Hasan Can Kaya, yaşadığı talihsiz kazanın ardından acil bir operasyon geçirdi. Ardından gündeme gelen haberler nedeniyle sevenleri tarafından Hasan Can Kaya sağlık durumu araştırıldı.

HASAN CAN KAYA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, futbol oynarken omzunun üzerine düşerek sakatlandı. Acil ameliyata alınan Kaya, sağlık durumuyla ilgili "Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim" açıklamasında bulundu.

Sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Hasan Can Kaya, "Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.