Hasan Ali Kaldırım kimdir? Hasan Ali Kaldırım hangi takıma transfer oldu?

Kariyerindeki önemli deneyimleriyle tanınan Hasan Ali Kaldırım'ın, TFF 1. Lig'de mücadele eden Diyarbakır temsilcisine nasıl bir katkı sağlayacağı merak konusu oldu. Taraftarlar ve spor otoriteleri, oyuncunun performansını yakından takip etmeye başladı. Hasan Ali Kaldırım ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALİ HASAN KALDIRIM KİMDİR?

Ali Hasan Kaldırım, Türk futbolunun önemli isimlerinden biridir. 26 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da doğan Kaldırım, sol bek mevkisinde görev yapmaktadır. Futbol kariyerine Türkiye'de başladıktan sonra özellikle Fenerbahçe formasıyla geniş kitlelerce tanındı ve başarılı performans sergiledi. Hem defansif hem de hücuma katkı sağlayan oyun tarzıyla bilinen Kaldırım, Türkiye Milli Takımı'nda da forma giymiştir. Profesyonel kariyeri boyunca gösterdiği performans ve saha içi disipliniyle dikkat çekmiştir.

ALİ HASAN KALDIRIM HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, deneyimli sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu. Son iki sezondur Kayserispor forması giyen tecrübeli futbolcu, kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Başakşehir ve Ankaragücü gibi önemli kulüplerde de görev aldı. Türkiye futbolunun tanınan ve güvenilen isimlerinden biri olan Hasan Ali Kaldırım, saha içindeki tecrübesi ve oyun disiplininin yanı sıra hem savunmada hem de hücuma katkısıyla dikkat çekiyor.

Amedspor, bu transferle hem savunma hattını güçlendirmeyi hem de takımın tecrübeli isimler kazanmasını hedefliyor. Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımıyla göstereceği performans, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından merakla bekleniyor.

ALİ HASAN KALDIRIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fenerbahçe (2009–2020): Genç yaşta katıldığı Fenerbahçe'de uzun yıllar sol bek olarak görev yaptı.

Medipol Başakşehir (2020–2023): Fenerbahçe'den sonra Medipol Başakşehir'e transfer oldu ve burada da başarılı bir performans sergiledi.

Kayserispor (2023–2025): Başakşehir'den sonra Kayserispor'a transfer oldu ve burada da görev aldı.

Amedspor (2025–günümüz): 2025 yılında TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor'a transfer oldu ve burada futbol kariyerine devam etmektedir.

AMEDSPOR AÇIKLAMA YAPTI!

35 yaşındaki futbolcunun transferi resmen açıklandı. Diyarbakır ekibinden yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, deneyimli sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuz, yarın sağlık kontrollerinden geçirilecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, Amedspor taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratırken, tecrübeli oyuncunun takıma katılmasıyla savunma hattında önemli bir güç artışı bekleniyor.

Hasan Ali Kaldırım'ın kariyeri boyunca gösterdiği performans ve saha içindeki tecrübesi, Diyarbakır ekibi için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Kulüp yönetimi ve teknik heyet, oyuncunun adaptasyon sürecini hızlandırmak ve sezonun geri kalanında katkı sağlamasını hedefliyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.