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Hangi ülkenin futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!

Hangi ülkenin futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde 200 Bin değerindeki soru gündeme geldi. "Hangi ülkenin A milli erkek futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır?" sorusunun cevabını birçok kişi araştırıyor. Peki, "Hangi ülkenin futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır?" sorusunun cevabı nedir?

ATV ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam 200 Bin lira değerindeki soru açıldı. "Hangi ülkenin A milli erkek futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır?" sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, "Hangi ülkenin A milli erkek futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır?" sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster soruları…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 200 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ SORU

Hangi ülkenin A milli erkek futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır?

A) Brezilya ve İtalya

B) İtalya ve Fransa

C) Fransa ve Arjantin

D) Arjantin ve Brezilya

Hangi ülkenin futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!

CEVAP: D şıkkıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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