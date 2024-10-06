Hangi ülkenin futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!

ATV ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam 200 Bin lira değerindeki soru açıldı. "Hangi ülkenin A milli erkek futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır?" sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, "Hangi ülkenin A milli erkek futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır?" sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster soruları…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 200 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ SORU

Hangi ülkenin A milli erkek futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır?

A) Brezilya ve İtalya

B) İtalya ve Fransa

C) Fransa ve Arjantin

D) Arjantin ve Brezilya

CEVAP: D şıkkıdır.