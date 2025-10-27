Hangi maçlara bahis oynandı? SON DAKİKA! Bahis oynayan hakemler kimler? TFF Başkanı açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son dönemde Türk futbolunu sarsan hakem bahisleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Profesyonel liglerde görev yapan hakemlerin önemli bir kısmının bahis oynadığı tespit edilirken, Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları futbol dünyasında gündemi değiştirecek nitelikte. Peki, Hangi maçlara bahis oynandı? Bahis oynayan hakemler kimler? İşte detaylar…

HANGİ MAÇLARA BAHİS OYNANDI?

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, hakemlerin bahis oynadığı müsabakalarla ilgili net bilgiler paylaştı. Profesyonel liglerde aktif olarak görev yapan 571 hakemin 371'inin bahis hesabı bulunduğu, bunların 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığı belirlendi.

Hacıosmanoğlu, özellikle bazı hakemlerin olağanüstü sayıda bahis oynadığını vurguladı:

10 hakem 10 binin üzerinde bahis yaptı.

Bir hakem tek başına 18.227 bahis kaydıyla dikkat çekti.

42 hakem 1000'in üzerinde farklı futbol müsabakasına bahis oynadı.

Bazı hakemler ise yalnızca tek bir maçta bahis oynamış.

Bu veriler, Türk futbolunun iç yapısında uzun süredir tartışılan bahis sorununu gözler önüne seriyor ve TFF'nin disiplin süreçlerini hızlandırmasına neden oluyor.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER KİM?

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına göre, bahis oynayan hakemlerin dağılımı şu şekilde:

Üst klasman hakem: 7 kişi

Üst klasman yardımcı hakem: 15 kişi

Klasman hakem: 36 kişi

Klasman yardımcı hakem: 94 kişi

Bu rakamlar, sadece TFF'nin kendi denetimleri sonucu ortaya çıktı. Başkan, "Hakemlik mesleğine zarar veren bu tür davranışlara karşı disiplin süreçlerini başlattık" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Hacıosmanoğlu ayrıca, 6222 sayılı yasa kapsamında hakemlerin 5 yıllık bir sınırlama ile disiplin kuruluna sevk edileceğini belirtti. Bu adım, Türk futbolunda uzun süredir tartışılan bahis sorununun önlenmesi ve hakemlerin güvenilirliğinin sağlanması açısından kritik öneme sahip.

"SİLAH ÇIKTI MERTLİK BOZULDU"

Başkan Hacıosmanoğlu, bahis skandalını değerlendirirken önemli bir tespit yaptı: "Silah çıktı, mertlik bozuldu." Bu söz, Türk futbolundaki yozlaşma ve ahlaksızlığın boyutlarını özetliyor.

Hacıosmanoğlu, açıklamasında şunları vurguladı:

TFF olarak kendi içimizde temizleme çalışmalarına başladık.

Devlet kurumlarıyla birlikte uzun süredir yürütülen araştırmalar, kulüplerden spor duayenlerine kadar geniş bir veri tabanı oluşturdu.

Bahis ve etik ihlallerine karşı disiplin süreçleri hızla uygulanacak.

Bu ifadeler, federasyonun sadece göz boyamakla kalmayıp, köklü bir reform sürecini başlattığını gösteriyor.

GEREKLİ CEZALARI ALACAKLAR

Hakemlerin disiplin süreçleri hakkında da açıklama yapan Hacıosmanoğlu, TFF'nin kararlılığını ortaya koydu:

Hakemler, 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık sınırlama ile disiplin kuruluna sevk edilecek.

TFF'nin talimatları uyarınca tüm hakemlerin geçmiş bahis aktiviteleri incelenecek.

Suçlu bulunan hakemlere gerekli cezalar uygulanacak ve süreçler şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacak.

Başkan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Türk futbolunun içinde ne pislik varsa temizlemek görevimiz. Cenab-ı Allah müsaade ettiği süre içerisinde bunları yapacağız."