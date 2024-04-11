Hangi köprüler ücretsiz? Bayramda hangi köprüler bedava? İşte bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar için araştırmalar devam ediyor ve Hangi köprüler ücretsiz? Sorusu, internet üzerinde araştırılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların hangilerinin bayramda ücretsiz olacağı merak ediliyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca bu köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, Hangi köprüler ücretsiz? Bayramda hangi köprüler bedava? İşte bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar!

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprüler bayram boyunca ücretsiz olacaktır.

Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

9 günlük Ramazan Bayramı 6 Nisan itibarıyla başlamakta. 6 ve 14 Nisan tarihleri arasında tatil yapacak olan vatandaşlar köprü ve otoyollardan ücretsiz bir şekilde yararlanacak.

İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL'DA DEMİRYOLU ÜCRETSİZ

Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ilgili tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.