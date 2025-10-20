Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya kaç yaşında, nereli, kariyeri, serveti?

Hamdi Ulukaya, hem iş dünyasındaki başarıları hem de sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Erzincan'da başlayan hayat yolculuğunu Amerika'da küresel bir marka kurarak taçlandıran Ulukaya, son olarak Chobani markasıyla Fenerbahçe ile yaptığı sponsorluk görüşmeleriyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Girişimcilik hikâyesi kadar mültecilere yönelik destekleriyle de bilinen Ulukaya hakkında merak edilen birçok detay bulunuyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 1972 yılında Erzincan'ın İliç ilçesinde dünyaya gelmiştir. Süt hayvancılığıyla uğraşan bir ailenin çocuğu olan Ulukaya, çocukluk yıllarını göçebe yaşam süren ailesiyle yaylalarda geçirmiştir. Bu ortam, onun doğayla ve üretimle iç içe büyümesini sağlamıştır.

Üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlayan Ulukaya, 1994 yılında İngilizce öğrenmek amacıyla ABD'ye gitmiş, burada New York Eyalet Üniversitesi'nde işletme dersleri alarak eğitimini sürdürmüştür.

2002 yılında ilk girişimi olan küçük bir beyaz peynir üretim tesisini kurmuştur. Ancak esas çıkışını 2005 yılında, kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını satın alarak gerçekleştirmiştir. Burada Türkiye'de alışık olduğu gibi süzme yoğurt üretmeye başlamış ve bu doğrultuda Chobani markasını kurmuştur.

Ürünün pazarlama bütçesi olmadığından, lezzeti ve ambalaj kalitesine yatırım yapmış, kısa sürede ABD genelindeki büyük market zincirlerinde yer edinmiştir. Bugün Chobani, ABD'nin en çok satan süzme yoğurt markalarından biridir.

Hamdi Ulukaya, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra hayırsever çalışmalarıyla da tanınır. Mülteciler için istihdam yaratmak, şirket kârının önemli bir kısmını sosyal sorumluluk projelerine ayırmak gibi birçok girişimi bulunmaktadır.

HAMDİ ULUKAYA KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan Hamdi Ulukaya, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

HAMDİ ULUKAYA NERELİ?

Hamdi Ulukaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde doğmuştur. Ailesi ise Elazığ kökenlidir ve Şavak Aşireti'ne mensuptur.

HAMDİ ULUKAYA'NIN KARİYERİ

Hamdi Ulukaya, ilk olarak ABD'de peynir üretimi ile iş hayatına atılmıştır. Ardından 2005 yılında büyük bir risk alarak bir yoğurt fabrikasını satın almış ve burada süzme yoğurt üretimine başlamıştır. Bu karar, onu milyar dolarlık bir iş insanına dönüştüren Chobani markasının doğmasına yol açmıştır.

Chobani'nin başarısı, sadece kaliteli ürünle sınırlı kalmamış, aynı zamanda iş modeliyle de fark yaratmıştır. Ulukaya, çalışanlarının şirkette söz sahibi olması için kâr payı dağıtımı yapmış, mülteci istihdamı konusunda öncülük etmiş ve şirketin net kârının %10'unu sosyal sorumluluk projelerine ayırmıştır.

Bugün Chobani, ABD'deki en büyük yoğurt markalarından biri haline gelmiştir ve Hamdi Ulukaya da dünyanın en etkili iş insanlarından biri olarak gösterilmektedir.

HAMDİ ULUKAYA'NIN SERVETİ

Hamdi Ulukaya'nın kişisel serveti 2025 itibarıyla yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesindedir. Aynı zamanda servetinin büyük bir bölümünü bağışlamayı taahhüt eden Ulukaya, bu kapsamda Tent Vakfını kurarak mültecilere destek vermeyi amaçlamıştır.

Chobani'nin kazancının %10'u da doğrudan bu tür sosyal projelere aktarılmaktadır. Ulukaya, kazandığı pek çok ödül ve uluslararası takdirin yanında, hayırsever kişiliğiyle de dünya çapında saygı görmektedir.