Halkbank ATM para çekme limiti ne kadar? Halkbank ATM'lerden en fazla ne kadar para çekilebiliyor?
Kurban Bayramı dolayısıyla banka Atm'lerinde yaşanan para çekme sorunu sonrası yeni bir gelişme yaşandı. 15 banka ATM para çekme limitlerini artırdı. Peki, Halkbank ATM para çekme limiti ne kadar?
Halkbank Atm'lerden en fazla ne kadar para çekilebiliyor? Kurban Bayramı dolayısıyla banka Atm'lerinde yaşanan para çekme sorunu sonrası yeni bir gelişme yaşandı. 15 banka ATM para çekme limitlerini artırdı. Peki, Halkbank ATM para çekme limiti ne kadar? Detaylar!
HALKBANK ATM PARA ÇEKME LİMİTİ
ATM'lerde para çekme limitleri değişti. 15 banka, Kurban Bayramı'nda müşterilerinin sorun yaşaması üzerine limitlerde güncellemeye gitti. Açıklanan yeni limitler 5 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor.
Bankaların yeni ATM para çekme limitleri şu şekilde:
HALKBANK
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL
VAKIFBANK
Nakit: 20.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 25.000 TL
AKBANK
Nakit: 5.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 10.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
QNB FİNANSBANK
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
ING
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
GARANTİ BBVA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
TEB
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
YAPI KREDİ
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
FİBABANKA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
KUVEYT TÜRK
Nakit: 20.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 30.000 TL
DENİZBANK
Nakit: 5.000 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 12.500 TL