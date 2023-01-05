Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar oldu. Halk Tv konuğu Mithat Sancar kimdir ve Mithat Sancar kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Mithat Sancar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mithat Sancar kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar kaç yaşında, nereli? Mithat Sancar biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MİTHAT SANCAR KİMDİR?

1963 yılında Mardin/Nusaybin'de doğdu.

İlk ve Ortaokulu Nusaybin'de, liseyi Diyarbakır'da okudu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı yıl Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi'nde tamamladığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarının bir bölümünü Westfalya Wilhelm Üniversitesi'nde (Münster /Almanya) yürüttü. Meslek hayatını, 1990 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sürdürdü. Bu fakültenin Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda 1999 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör oldu. Ayrıca KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dersler verdi.

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak yaptığı akademik çalışmalarının ağırlık noktalarını Devlet Kuramı, İnsan Hakları, Anayasa Hukuku, Yargı Teorisi, Çatışma Çözümü ve Geçiş Süreci Adaleti oluşturdu. Bu alanlarda çeşitli kitaplar ve Türkçe, Almanca ve İngilizce makaleler yayınladı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansa konuşmacı ve düzenleyici olarak katıldı.

Birgün, Taraf, Milliyet ve Bashaber gazetelerinde köşe yazarlığı; başta İMC olmak üzere çeşitli televizyon kanallarında programlar yaptı. 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2108 tarihlerinde yapılan genel Seçimlerde Halkların Demokratik Partisi Mardin Milletvekili (25. 26. ve 27. Dönem) olarak Parlamentoya girdi.

Çok iyi düzeyde Almanca, iyi derecede İngilizce, Arapça ve Kürtçe biliyor.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.