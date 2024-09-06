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Hakim Ziyech Fas Gabon panenka gol izle!

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Fas Gabon Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçına saatler başladı. Fas Gabon karşısında Ziyech'in golü ile öne geçti. Peki, Hakim Ziyech Fas Gabon panenka gol izleme linki var mı?

Fas Gabon Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Ziyech'in golü Fas Gabon maçına damga vurdu. Hakim Ziyech Fas Gabon panenka gol izle!

FAS GABON MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

Fas Gabon maçı Türkiye'de yayınlanmıyor. Yabancı kanallar üzerinden Fas Gabon maçını izleyebilirsiniz.

Fas Gabon maçını veren yabancı kanallar ise şu şekildedir:

Fas : Arryadia 3

Cezayir : TOD

Fransa : beIN Sports 2

Gana : Canal+ Sport 3

Katar : beIN Sports 5

Libya : TOD

Mısır : TOD

Tunus : beIN Sports 5

FAS GABON MAÇI SAAT KAÇTA?

Fas Gabon maçı bu akşam saat 22.00'de başladı.

HAKİM ZİYECH FAS GABON PANENKA GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?

Hakim Ziyech'in golünü beiNSport platformlarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hakim Ziyech

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