Hakan Safi’den Şanlıurfa’da dikkat çeken çıkış: “Hiç kimsenin adamı değilim”

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim süreci kapsamında Şanlıurfa’da dernek üyeleriyle bir araya geldi. Aziz Yıldırım’ın açıklamalarına da yanıt veren Safi, “Hiç kimsenin adamı değilim” diyerek bağımsız bir yönetim anlayışı vurgusu yaptı. Dünya yıldızlarıyla transfer görüşmeleri yürüttüklerini açıklayan Safi, Fenerbahçe’de yeni bir dönem başlatacaklarını söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayı Hakan Safi, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’da temaslarda bulundu. Geçtiğimiz hafta eski başkan Aziz Yıldırım’ın ziyaret ettiği kentte bu kez Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle bir araya gelen Safi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda Dernek Başkanı Mahmut Kızıldemir, iş insanı Aykut Çakmaklı ve çok sayıda taraftar tarafından karşılanan Safi, meşaleler ve çiçeklerle dernek binasına geçti. Burada konuşan Safi, hem seçim sürecine ilişkin mesajlar verdi hem de kulüpte yeni bir dönem başlatacaklarını söyledi.

“HİÇ KİMSE BU KULÜBÜN SAHİBİ DEĞİLDİR”

Şanlıurfa’da askerlik yaptığını ve kentle güçlü bağları bulunduğunu belirten Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. “Geçen hafta burada diğer adayımızın ziyareti sırasında yaşanan nahoş olaylar asla kabul edilemez” diyen Safi, Fenerbahçe’nin gerçek sahibinin taraftarlar olduğunu ifade etti. “Fenerbahçe’nin sahibi sizlersiniz. Bizler sadece sizler adına kulübü yönetmeye talip olan arkadaşlarınızız. Hiç kimse bu kulübün sahibi değildir ve buralara gelip patronluk taslayamaz” ifadelerini kullanan Safi, tüm üyeleri sandığa sahip çıkmaya davet etti. Safi, “Sandık, Fenerbahçe’nin namusudur. Çıkan sonuç hepimizi bağlar” diyerek seçim sürecinde demokratik iradenin önemine dikkat çekti.

“DÜNYA YILDIZLARIYLA GÖRÜŞÜYORUZ”

Kulüpte yeni bir futbol yapılanması hedeflediklerini söyleyen Hakan Safi, teknik direktör ve transfer sürecine ilişkin de önemli mesajlar verdi. “Biz sportif direktör olmadan, kendi tecrübemiz ve veri analitiğiyle çalışıyoruz. Rakamlar yalan söylemez” diyen Safi, dünya çapında yıldız futbolcularla temas halinde olduklarını açıkladı. “Şu anda dünya yıldızlarıyla doğrudan görüşüyoruz. Kuracağımız kadroyu gördüğünüzde herkes memnun olacak” ifadelerini kullanan Safi, güçlü bir ekip kurarak Fenerbahçe’yi yeniden zirveye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Rakiplerine de göndermede bulunan Safi, “Biz yenilikçiler olarak gelenekçilere karşı bir rekabet içindeyiz. Dünle uğraşan müflis tüccar gibidir. Dün bitti, yarına bakmak gerekiyor” dedi.

“HİÇ KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM”

1999 yılından bu yana Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu söyleyen Hakan Safi, tribünden gelen bir isim olduğunu vurguladı. Kulüpte 16 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunduğunu belirten Safi, bu süreçte hem doğruları hem yanlışları gördüğünü ifade ederek bağımsız bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğini söyledi. “Ben hiç kimsenin devamı değilim, hiç kimsenin adamı da değilim” diyen Safi, Fenerbahçe’ye yeni bir enerji ve yeni bir vizyon kazandırmak istediğini belirtti. Şanlıurfa’daki temaslarını tamamlayan Hakan Safi’nin daha sonra kara yoluyla Mardin’e geçtiği öğrenildi.

Haber: Ali Karademir