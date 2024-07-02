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Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakatlandı mı? Avusturya-Türkiye maçında Çalhanoğlu neden kadroda yok, cezalı mı?

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EURO 2024 Avusturya-Türkiye maçı heyecanla beklenirken Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakatlandı mı yoksa cezalı mı soruları gündeme geliyor. EURO 2024'te son 16'ya kalan A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu cezalı olmaları nedeniyle Avusturya maçında ilk 11'de değişikliklere gidecek. Peki, Hakan Çalhanoğlu neden cezalı?

UEFA EURO 2024 maçları devam ederken Avusturya- Türkiye karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu neden yok, cezalı mı soruları araştırılıyor. Hakan Çalhanoğlu kadroda neden yok sorusuna yanıt aranırken A Milli Futbol takımının ilk 11'i merak ediliyor. Hakan Çalhanoğlu neden kadroda yok, cezalı mı? Detaylar haberimizdedir…

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇINDA HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK?

Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, EURO 2024'te sarı kart sınırındaydı. Son maçta aldıkları kartlar nedeniyle Avusturya karşılaşmasında oynayamayacaklar. Avusturya'da ise Wimmer cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

MİLLİ TAKIMDA KİMLER SARI KARTLI?

Takımımızda sarı kart sınırında olan diğer oyuncular arasında Salih Özcan, Kenan Yıldız, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Mert Müldür bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakatlandı mı? Avusturya-Türkiye maçında Çalhanoğlu neden kadroda yok, cezalı mı?

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, İtalyan antrenör Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın'ın yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye başladı. Montella, Arda Güler'i merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planlıyor. Samet'in yerinde ise cezası biten Abdülkerim Bardakcı 11'de yer alacak.

Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakatlandı mı? Avusturya-Türkiye maçında Çalhanoğlu neden kadroda yok, cezalı mı?

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya-Türkiye Maçı, 02 Temmuz Salı günü saat 22:00 başlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Vincenzo Montella Hakan Çalhanoğlu Avusturya Türkiye Futbol Gündem Spor Haberler

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