Haberler

Hakan Bucak: Türkiye, gayrimenkul alma açısından en mantıklı ülke

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MARS International Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, Haberler.com’da yaptığı açıklamalarda Türkiye’de gayrimenkul fiyatlarının düşüşüne dikkat çekerek, yatırım için en uygun dönemin yaşandığını söyledi.

Haberler.com ekranlarında Dilşad Özcan’ın konuğu olan MARS International Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, gayrimenkul piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de son yıllarda yaşanan fiyat değişimleri ve küresel gelişmelerin sektöre etkisini değerlendiren Bucak, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar açısından önemli mesajlar verdi.

TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL İÇİN FIRSAT DÖNEMİ

Gayrimenkul piyasasında son iki yılda önemli değişimler yaşandığını belirten Bucak, fiyatların düşüş eğiliminde olduğunu ve bunun yatırımcılar için önemli bir fırsat oluşturduğunu ifade etti. Türkiye’de gayrimenkul alımının kısa vadede ciddi kazanç potansiyeli sunduğunu dile getiren Bucak, mevcut koşulların yatırım yapmak isteyenler için oldukça avantajlı olduğunu vurguladı. Ayrıca gayrimenkulün kriz ve savaş gibi belirsiz dönemlerde güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıktığını belirtti.

YABANCI YATIRIMCI VE KÜRESEL ETKİLER

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin devam ettiğini ancak fiyatların artmasıyla birlikte bu talepte değişimler yaşandığını belirten Bucak, Türkiye’nin artık sadece “ucuz” olduğu için değil, kârlı bir pazar sunduğu için tercih edildiğini söyledi. Orta Doğu’dan Türkiye’ye yatırım talebinin arttığını ifade eden Bucak, küresel gelişmelerin, özellikle enerji fiyatları ve savaşların gayrimenkul piyasasını doğrudan etkilediğini vurguladı.

DUBAİ ÖRNEĞİ VE YATIRIM STRATEJİLERİ

Konuşmasında Dubai örneğine de değinen Bucak, bu bölgenin güvenlik ve uzun vadeli ödeme kolaylıkları sayesinde yatırımcılar için cazip hale geldiğini belirtti. Ancak Türkiye’nin sunduğu hızlı geri dönüş ve yüksek kazanç potansiyelinin farklı bir avantaj oluşturduğunu ifade eden Bucak, doğru stratejiyle Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapanların kısa sürede önemli kazanç elde edebileceğini dile getirdi.

Dilşad Özcan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

