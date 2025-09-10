Haftada 4 gün mesaide maaştan kesinti olacak mı?

Programda yer alan plana göre haftada 4 gün mesai, ilk aşamada kamu kurumlarında denenecek. Uygulamanın başarılı bulunması halinde özel sektörde de yaygınlaştırılması gündeme gelecek. Dünyadaki örnekler, bu modelin çalışanların memnuniyetini artırdığını ve verimlilik açısından ciddi bir kayıp yaşanmadığını ortaya koyuyor. Peki, 4 gün çalışma düzeninde maaşlarda herhangi bir kesinti söz konusu olacak mı?

OVP'DE 4 GÜNLÜK MESAİ SİNYALİ

Orta Vadeli Program'da çalışma hayatına dair düzenlemeler arasında, "İş-yaşam uyumunu güçlendirmek ve çalışan verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günleri için pilot uygulama yapılacaktır" ifadesi yer aldı. Bu açıklama, haftada 4 gün mesai sisteminin denenebileceği şeklinde değerlendirildi.

2026'DA KAMU KURUMLARINDA BAŞLAYACAK

Planlamaya göre uygulama 2026 yılına kadar hazırlanacak ve ilk etapta belirli kamu kurumları ve kuruluşlarında pilot olarak hayata geçirilecek. Deneme sürecinden olumlu sonuç alınması halinde hem kamuda hem de özel sektörde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

HEDEF: DENGE VE VERİMLİLİK

Yeni düzenlemenin ana amacı; çalışanların iş ve özel yaşam dengesini koruması, motivasyonlarının yükselmesi ve verimlilik kayıplarının önlenmesi olarak öne çıkıyor.

DÜNYADAKİ UYGULAMALAR

Kısa mesai haftası modeli birçok ülkede denenmeye başladı.

• Polonya: 1 Temmuz 2025 itibarıyla haftada 4 gün 32 saat veya 5 gün 35 saatlik çalışma sistemine geçti.

• İzlanda, Belçika, İspanya, Japonya: Farklı kısa mesai modelleri test edildi.

• Almanya: 2024'te 45 şirket dört günlük çalışma sistemini uygulamaya koydu.

• İngiltere: 2023'te yapılan pilot uygulama sonucunda çalışanların memnuniyeti artarken, verimlilikte belirgin bir kayıp yaşanmadı.

TES İLE YENİ EMEKLİLİK MODELİ

Resmi Gazete'de yayımlanan OVP'de öne çıkan başlıklardan biri de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi'nden farklı olarak zorunlu katılım esasına dayanan TES kapsamında, çalışanların maaşlarından aylık %3 oranında kesinti yapılması öngörülüyor. Uygulamanın 2026 yılının ikinci çeyreğinde başlaması planlanıyor.

MAAŞLARDA ZORUNLU KESİNTİ YAPILACAK

Hazırlanan taslağa göre, çalışanlardan yapılan kesinti oranında işverenin de katkı sağlaması gerekecek. Böylece toplanan tutara ek olarak devlet tarafından %30 oranında destek sağlanacak.

ZORUNLU SİSTEM VE ŞARTLAR

TES, tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bağımsız bir şekilde işletilecek. Çalışanların birikimlerini kullanabilmesi için en az 10 yıl sistemde kalmaları şart koşulacak. Ayrıca, TES üzerinden emeklilik hakkı kazanabilmek için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş koşulu aranacak.