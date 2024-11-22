Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı?

Hafta sonu altın alınıp alınmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu altın alınıp alınmayacağı, özellikle altın fiyatlarının dalgalandığı dönemlerde, vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen bir konu oluyor. Hafta sonlarında borsa kapalı olsa da, kuyumculardan ve bazı online platformlardan altın alımı yapılabiliyor. Peki, Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU ALTIN ALINIR MI?

Cumartesi günü kuyumculardan ve altın satan mağazalardan altın alınabilir. Ancak, bu tür işlemler borsada belirlenen fiyatlarla gerçekleşmez. Kuyumcuların satış fiyatları, genellikle piyasa fiyatlarının üzerine belirli bir kar marjı eklenerek satılır.

CUMARTESİ ALTIN PİYASASI AÇIK MI?

Altın piyasası, Türkiye'deki Borsa İstanbul (BİST) altında işlem görse de, altın borsası hafta içi belirli saatlerde açıktır (genellikle 09:00 - 18:00 arasında). Bu nedenle Cumartesi ve Pazar günleri borsa kapalıdır.