Hafız Mustafa 1864, dünyanın en iyi 150 tatlıcısı arasında 2. oldu

Türkiye'nin ünlü tatlıcısı Hafız Mustafa 1864, dünya genelinde en iyi 150 tatlıcı arasında 2. oldu. Listenin ilk sırasında ise Portekizli Lisbon's Pasteis de Belém firması yer aldı.

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi tatlıcıları listesini açıkladı. Dünya genelinde 150 markanın yer aldığı listenin ilk 10'una Türkiye'den 2 firma girdi. Portekizli Lisbon's Pasteis de Belém'in ilk sırada yer aldığı listede Türkiye'nin ünlü tatlıcısı Hafız Mustafa 1864 ikinci oldu.

AVUSTURYALI FİRMA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Avusturyalı Café Central firması listeye üçüncü sıradan girerken, Meksikalı Pastelería Ideal dördüncü, ABD'li Café Du Monde beşinci oldu.

KARAKÖY GÜLLÜOĞLU ALTINCI SIRADA

Listenin altıncı sırasında yine Türkiye'den bir marka yer aldı. Karaköy Güllüoğlu dünyanın en iyi altıncı tatlıcısı konumunda yer aldı.

ARJANTİNLİ RAPANUİ YEDİNCİ OLDU

Dünyanın en iyi tatlıcılarının arasında Arjantinli Rapanui yedinci, Brezilyalı Confeitaria Colombo sekizinci, Arjantinli Café Tortoni dokuzuncu, İspanyalı Chocolatería San Ginés ise onuncu oldu.

Listenin ilk 50'si şöyle: