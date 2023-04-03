Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 3 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
Gündem Haberleri
Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, 6'lı masa haberleri, Cumhurbaşkanı adayları haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri, spor haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 3 Nisan 2023 Pazartesi gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden olmuştu. Bu illerin yanı sıra alınan son karara göre Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremler Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da yıkıma neden olmuştu. Bu kentlerde binlerce insanımız hayatını kaybederken pek çok yapı da kullanılamaz hale geldi.
14 Mayıs seçimleri öncesinde siyasi partiler vekil listelerini 9 Nisan'a kadar teslim etmek için çalışıyor. 6'lı Masa'da bulunan Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise seçimlere CHP listelerinden girecek. Ancak bu konuda DEVA lideri Ali Babacan'ın kendilerine söz verildiği gibi 20 vekil istediği, Kılıçdaroğlu'nun ise ancak 5 vekil vermeyi planladığı öne sürüldü.
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Partiler ve liderler de çalışmalarını buna göre şekillendiriyor.
Sinan Akçıl gündemle ilgili yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Fazıl Say'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Say'a seslenen Akçıl, "Fazıl Say'ın oturduğu yerden her şeye parmak sallaması beni biraz sıkmaya başladı. Sakinleş biraz, germe bizi. Umut ver yoksa umutsuz vaka olursun" dedi.
Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlar gündem olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, takımı Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenilmesinin ardından Ali Koç'a seslenerek "Hemen gidiyorsun, bavulunu topla" diyerek sitem etti. Say'ı paylaşımlarından rahatsız olan Sinan Akçıl ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın" talebinin gerçekleşmeyeceğini net bir dille ifade etti. Ekşi yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda bir kafa karışıklığı olmaması açısından şunun altını çizmek istiyorum; bir takım, herhangi bir şekilde deprem, başka konu olabilir ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatik olarak 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadıkları maçlar kesinlikle silinmez. Bu maçlar tescil edilmiştir." dedi.
Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonrası TFF, bu takımlarla oynayacak ekiplere 3 puan ve 3 gol averaj uygulanacağını açıklamıştı. Daha sonra karara Beşiktaş itiraz ederken, "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın." talebinde bulunulmuştu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tartışmalara son noktayı koydu.
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