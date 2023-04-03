Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 3 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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3 NİSAN 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

6 ŞUBAT DEPREMİ NEDENİYLE BİNGÖL, KAYSERİ, MARDİN, TUNCELİ, NİĞDE VE BATMAN DA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden olmuştu. Bu illerin yanı sıra alınan son karara göre Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da yıkıma neden olmuştu. Bu kentlerde binlerce insanımız hayatını kaybederken pek çok yapı da kullanılamaz hale geldi.

KULİSLERİ SALLAYAN İDDİA: CHP VE DEVA PARTİSİ, VEKİL SAYISI KONUSUNDA ANLAŞAMADI

14 Mayıs seçimleri öncesinde siyasi partiler vekil listelerini 9 Nisan'a kadar teslim etmek için çalışıyor. 6'lı Masa'da bulunan Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise seçimlere CHP listelerinden girecek. Ancak bu konuda DEVA lideri Ali Babacan'ın kendilerine söz verildiği gibi 20 vekil istediği, Kılıçdaroğlu'nun ise ancak 5 vekil vermeyi planladığı öne sürüldü.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Partiler ve liderler de çalışmalarını buna göre şekillendiriyor.

SİNAN AKÇIL, PAYLAŞIMLARINDAN RAHATSIZ OLDUĞU FAZIL SAY'A SERT ÇIKTI: SAKİNLEŞ, GERME BİZİ

Sinan Akçıl gündemle ilgili yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Fazıl Say'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Say'a seslenen Akçıl, "Fazıl Say'ın oturduğu yerden her şeye parmak sallaması beni biraz sıkmaya başladı. Sakinleş biraz, germe bizi. Umut ver yoksa umutsuz vaka olursun" dedi.

Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlar gündem olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, takımı Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenilmesinin ardından Ali Koç'a seslenerek "Hemen gidiyorsun, bavulunu topla" diyerek sitem etti. Say'ı paylaşımlarından rahatsız olan Sinan Akçıl ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

TFF, BEŞİKTAŞ'IN "LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLARIN MAÇLARI GEÇERSİZ SAYILSIN" TEKLİFİNİ REDDETTİ: MAÇLAR TESCİL EDİLMİŞTİR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın" talebinin gerçekleşmeyeceğini net bir dille ifade etti. Ekşi yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda bir kafa karışıklığı olmaması açısından şunun altını çizmek istiyorum; bir takım, herhangi bir şekilde deprem, başka konu olabilir ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatik olarak 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadıkları maçlar kesinlikle silinmez. Bu maçlar tescil edilmiştir." dedi.

Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonrası TFF, bu takımlarla oynayacak ekiplere 3 puan ve 3 gol averaj uygulanacağını açıklamıştı. Daha sonra karara Beşiktaş itiraz ederken, "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın." talebinde bulunulmuştu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tartışmalara son noktayı koydu.

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