Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 28 Eylül 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

EMNİYET TEŞKİLATI MAAŞ PROMOSYONUNU YENİLEDİ! HER PERSONELE 27 BİN TL ÖDENECEK

Emniyet Genel Müdürlüğü, yenilenen maaş promosyon protokolünü duyurdu. Buna göre; tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polislerin maaş promosyonlarına ilişkin bir açıklama yayınlandı. Hiçbir kesinti olmadan her bir personele 27 bin TL ödeneceğinin duyurulduğu açıklamada, yeni protokolün 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VATANDAŞIN TALEBİNİ DUYUNCA MANSUR YAVAŞ'A YÖNLENDİRDİ: SÖYLERSİNİZ O YAPAR

Etlik Şehir Hastanesi açılışında kurdele kesimi sırasında bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yolların yapılmasını talep etti. Erdoğan, vatandaşın bu talebine "Bir dur bir dur. Onu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylersiniz o yapar" sözleriyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Konuşmasının ardından kurdele kesimine geçen Erdoğan'la hastanenin yollarının yapılmasını isteyen bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

GÖKHAN ÇIRA, SELİN CİĞERCİ'NİN ALDATILDIĞINI ÖĞRENİNCE VERDİĞİ İLK TEPKİYİ ANLATTI: YIKILDI

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında Selin Ciğerci ile ilk evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini itiraf eden Gökhan Çıra, "9 yılın ardından Selin'i aldattım. Arayıp seni aldattım, boşanmamız lazım dediğimde benden bunu beklemediği için yıkıldı" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu eski futbolcu Gökhan Çıra oldu. Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanmasıyla ilgili konuşan Çıra, bir de ihanet itirafında bulundu.

TÜRK FUTBOLUNDA DEVRİM GİBİ BİR KARAR! ALTINTOP'UN HEDEFİ MARKUS MERK

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türk futbolunda bir devrim yaratmanın peşinde. Alman çalıştırıcı Kuntz'a güvenini her fırsatta dile getiren Altıntop, MHK Başkanlığı'na da eski Alman hakem Markus Merk'i getirmenin hesaplarını yapıyor. Eski TFF yönetimi zamanında hazırlanan raporda yabancı bir ismin MHK Başkanlığı'na getirilmesi tavsiye edildiği ortaya çıkarken, Altıntop konuyla ilgili girişimlerini sürdürüyor.

Süper Lig'de tartışmaların odağı haline gelen Türk hakemler, her fırsatta yabancı hakem düşüncesinin öne çıkmasına sebep oluyordu. Hamit Altıntop'un da Markus Merk'i MHK Başkanlığı'na getirme düşüncesi gündeme bomba gibi düştü.

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