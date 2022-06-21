Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 21 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

21 HAZİRAN 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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KILIÇDAROĞLU, PINAR GÜLTEKİN DAVASINDAKİ "HAKSIZ TAHRİK İNDİRİM" KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da vahşi bir şekilde öldürülen Pınar Gültekin'in katili için dün haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Türkiye'yi ayağa kaldıran kararın hangi ahlak kavramıyla alındığını soran Kılıçdaroğlu, "Kadınların susmaması lazım" ifadesini kullandı. Salonda bulunan tüm kadınlar CHP liderinin sözlerini ayakta dakikalarca alkışlarken "Kadınız susmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganı attı.

Muğla'da 2 yıl önce üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı için dün karar açıklandı. Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi. Tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraat etti.

YAVAŞ'TAN ANKARA'YI VURAN SELLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ankara'da hayatı günlerce felç eden sel felaketi hakkında değerlendirmelerde bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, başkentte 5 günde, bir yılda düşen ortalama yağış miktarının yarısı kadar yağış aldıklarını belirtti. Yavaş, "Ankara'da temiz su temini ve altyapı için yıllarca ihmal edilmiş bölgelerimiz vardı. Kentte çok pahalıya su satılıyor, bu satıştan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarılıyordu" ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye binasındaki konferans salonunda Ankara'da yaşanan sel felaketiyle ilgili 'Ankara Afet Bilgilendirme Raporu'nu açıkladı. Yavaş, yağışın boyutu ve hızının değiştiğini belirterek, şunları söyledi;

"Haziran aylarında her zaman yağış olurdu ancak artık iklim değişikliğinin ve çarpık kentleşmenin de etkisiyle yağışın boyutu, hızı ve etkisi değişir oldu. Kentimizde maalesef son dönemde şehir selleri meydana geliyor. Bazı ilçelerde damla bile düşmezken bazı ilçelerde taş üstünde taş kalmıyor. Yağışın üst üste gelmesi sonucu ise toprağın doyma oranı artıyor ve her takip eden yağış, takip ettiği yağıştan daha tehlikeli bir durum oluşturuyor. İşte iklim değişikliği ve çarpık kentleşme ortamında, Ankara'da temiz su temini ve altyapı için yıllarca ihmal edilmiş bölgelerimiz vardı.

"1.5 MİLYON TL'LİK MEZAR" HABERLERİNİ GÖREN DİVA ÇİLEDEN ÇIKTI: ÖLMEDİM ARKADAŞLAR

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, hakkında çıkan "Mezarın maliyeti yaklaşık 1.5 milyon TL tutar" haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öfke kustu. Diva, "Ölmedim arkadaşlar, Bana sormanız gerekirken, hakkımda her açıklama yapan, yapabilen kişi ya da kişilerin 'abuk sabuk sözleri haberetiğine uygun mu?" diyerek iddialara tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde mezar yerinin belirlendiğini duyuran Bülent Ersoy'un menajeri olduğunu söyleyen Fevzi Siverek, konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Siverek, hayranların ulaşmaması için 10 metre derinliğinde bir mezar kazılacağını belirtip, "Asansörle aşağı indireceğiz. Asansör de şifreli olacak. Mezarın maliyeti yaklaşık 1.5 milyon TL tutar." dedi.

VEFALI MANE! YILDIZ FUTBOLCUNUN DOĞDUĞU KÖYE YAPTIRDIKLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Liverpool formasıyla başarıdan başarıya koşan 30 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcu, yaptığı yardımlarla da gündeme geliyor. Sadio Mane'nin doğup büyüdüğü köye çok önemli katkılar yapmaya devam ettiği öğrenildi.

Liverpool'un yıldız oyuncusu Sadio Mane'nin doğup büyüdüğü köyü resmen ihya etti. Senegalli oyuncu, doğduğu köye, 455 bin sterlin değerinde bir hastane ve 250 bin sterlin değerinde bir okul inşa ettirmişti. Mane bununla kalmayıp köyünü yenilemeye devam etti.

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