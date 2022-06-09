Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 9 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU: HAZİRAN 2023'TE YAPILACAK

Partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına noktayı koydu. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu delikanlıca yapmak yerine, dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor. Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda hem cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti hem de erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı.

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK "ALEVİ" ÖZRÜ!

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kullandığı "Alevi kimliği sunniler için endişe" ifadesi gündem olmuştu. Söz konusu sözleri kabul etmediğini söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün yaptığı konuşmada "Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum." dedi. Öte yandan Oral, partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK MÜZİĞİNİN EFSANE İSMİNDEN ÇOK KONUŞULACAK İTİRAF: 40 YILDIR KUMAR OYNUYORUM

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Nil Burak, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. İlk iki evliliğinden bahseden şarkıcı, 40 yıldır kumar oynadığını itiraf etti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Özel hayatından bahseden usta sanatçı, kumar bağımlılığı hakkında çarpıcı bir itiraf da bulundu.

RONALDO İMKANSIZI BAŞARDI! INSTAGRAM TAKİPÇİ SAYISINDA DÜNYA YILDIZLARINA FARK ATTI!

Cristiano Ronaldo her alanda rekor kırmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü süper yıldız Ronaldo'nun Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı. Portekizli yıldıza en yakın isim ise 345 milyon ile Kylie Jenner.

Cristiano Ronaldo, saha içinde kırdığı rekorların yanına saha dışını da ekliyor. Portekizli yıldız Instagram'da 451 milyon takipçi sayısına ulaşarak en yakın rakibi Kylie Jenner'a 100 milyondan fazla fark attı. Ronaldo, bu listede Kim Kardashian, Selena Gomez gibi dünya yıldızlarını da arkasında bulunduruyor. İşte Portekizli yıldızın fark attığı isimler:

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