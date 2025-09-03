Gürcistan - Türkiye milli maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takım maç programı 2025

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda, A Milli Futbol Takımımızın ilk sınavı Gürcistan karşısında olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele, hem takımımız hem de taraftarlar için büyük önem taşıyor. Peki, Gürcistan - Türkiye milli maç hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takım maç programı 2025 hakkında tüm detaylar...

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Milli takımımızın Gürcistan ile karşılaşacağı maç, 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak. Bu tarih, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri takvimi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin yeni dönem kadrosu, bu zorlu deplasmanda güçlü rakibi karşısında sahaya çıkacak. Taraftarlar için bu tarih, maç takvimine not edilmesi gereken en kritik günlerden biri

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ GÜN?

Gürcistan - Türkiye milli maçı 2025 yılında Perşembe gününe denk geliyor. 4 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek olan bu karşılaşma, hafta ortasında futbolseverlere heyecan dolu bir mücadele izleme fırsatı sunacak. Haftanın bu günü olması, hem takımın hazırlık sürecine hem de seyircilerin maçı takip etmesine avantaj sağlıyor.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak Gürcistan - Türkiye milli maçı saat 19:00'da başlayacak. Türkiye saatiyle akşam saatlerinde gerçekleşecek bu karşılaşma, futbolseverlere hem iş çıkışı hem de akşam saatlerinde büyük bir futbol şöleni sunacak. Maçın saatinin erken akşam olması, taraftarların canlı olarak izleme oranını artıracak önemli bir faktör.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye'de futbol tutkunları için erişimi kolay ve ücretsiz yayın seçeneği sunan TV8, milli takım maçlarını en iyi şekilde ekranlara taşıyan kanallar arasında yer alıyor. Maçı izlemek isteyenler, 4 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde TV8'i açarak A Milli Takımımızın Gürcistan mücadelesini canlı takip edebilirler.

MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2025

2025 yılı, A Milli Takımımız için yoğun ve zorlu maçlarla dolu bir takvim içeriyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye'nin 2025'teki maç programı:

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

Bu program, Türkiye'nin gruptaki iddiasını ortaya koyacağı önemli mücadeleleri içeriyor. Hem deplasman hem de kendi sahasında oynanacak maçlarla milli takımımız, 2026 Dünya Kupası yolunda avantaj sağlamayı hedefliyor.