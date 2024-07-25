Üye Girişi
Haberler

GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı? 25 Temmuz tarihindeki altın ve dolar kuru güncel durumları hakkında bilgi veriliyor. Altın ve doların piyasa açılışındaki değerleri ve gün içindeki dalgalanmaları belirtiliyor. 25 Temmuz Perşembe günü, Merkez Bankası faiz kararı öncesi güncel dolar ve altın fiyatları merak ediliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,9870 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,09 altında 32,8279'dan tamamladı. Peki, 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 510 lira seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 180 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 660 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,51 altında 2 bin 397 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,3 azalışla 2 bin 367 dolardan işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 32,9870'den işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?

EURO NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,70 yükselişle 35,8336 TL'den işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,50 değer kazancıyla 42,4920'den satılıyor.

25 TEMMUZ GÜNCEL DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Merkez Bankası Sterlin Döviz Piyasa Gündem Finans Ekonomi Haberler

Erdoğan 'Tahsil edin' talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı

Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı

 İstanbul'da ulaşıma yüzde 13 zam! İşte metrobüs ve taksi için yeni tarife

İstanbul'da ulaşıma yüzde 13 zam! İşte metrobüs ve taksi için yeni tarife

 Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı

Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı

Bakmadan Geçme

Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar? İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu? GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 Bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adil Karaismailoğlu kimdir? AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu kaç yaşında, nereli? ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ || KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nereden alınır? KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI! KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı? MasterChef Türkiye'de Leyla ve Deniz neden tartıştı, ne oldu? TRABZONSPOR- RUZOMBEROK MAÇI İZLE Trabzonspor- Ruzomberok UEFA 2. eleme maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor- Ruzomberok maçı saat kaçta, nerede? BİNGÖL'DE NE OLDU? Madde bağımlısı şahıs tutuklandı mı? Olay ne?
Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi

Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title