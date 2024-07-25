GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,9870 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,09 altında 32,8279'dan tamamladı. Peki, 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 510 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 180 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 660 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,51 altında 2 bin 397 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,3 azalışla 2 bin 367 dolardan işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 32,9870'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,70 yükselişle 35,8336 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,50 değer kazancıyla 42,4920'den satılıyor.

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