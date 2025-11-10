Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 10 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 10 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın fiyatlarındaki artış, gümüş piyasasında da hareketliliğe yol açtı. Yatırımcıların dikkatini gümüşe yönlendiren bu durum, "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?" veya "1 gram gümüş kaç TL oldu?" gibi merak edilen soruların gündeme gelmesine neden oldu. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 10 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altındaki yükseliş, gümüş piyasasında da canlılığa yol açtı. Küresel ekonomik değişimler ve talep artışıyla birlikte gümüş fiyatları yükselirken, yatırımcılar "Gümüş fiyatları bugün ne durumda?" veya "1 gram gümüş kaç TL oldu?" sorularını sıkça sormaya başladı. Gümüş piyasasındaki son gelişmelerin ayrıntıları haberimizin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

1 gram gümüşün güncel fiyatı 67,23 TL (alış) ve 67,30 TL (satış) seviyelerinde işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatı 65,71 TL olduğu için, gümüş gramında bir yükseliş olduğu dikkat çekiyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için bu fiyat, gümüşün cazibesini artıran önemli bir gösterge niteliğinde.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 10 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Gümüş gramındaki artış yaklaşık %2,40 oranında gerçekleşti. Bu yükseliş, piyasadaki talep artışı ve altın fiyatlarındaki değişimlerin gümüşe yansımasıyla ilişkili. Artış, yatırımcılar için kısa vadede fırsatlar sunabileceği gibi, fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olunmasını da gerektiriyor. Sonuç olarak, gümüş piyasası şu anda hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar açısından hareketli bir dönemden geçiyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 10 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YATIRIM İÇİN UYGUN MU?

Gümüş, yatırım portföyünü çeşitlendirmek isteyenler için değerli metaller arasında öne çıkan bir seçenek olarak kabul ediliyor. Altına kıyasla daha erişilebilir fiyatlı olması, özellikle bireysel ve orta ölçekli yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Sanayi alanında geniş kullanım imkânı bulması, gümüşe olan talebin sürekli olmasını sağlıyor ve fiyatların desteklenmesine katkıda bulunuyor. Ancak, yatırım açısından bakıldığında gümüş fiyatlarının altına göre daha oynak ve dalgalı olduğu görülüyor. Bu yüksek volatilite, risk unsuru olarak değerlendirilmekte.

Bu nedenle, gümüş yatırımı yapmayı düşünenlerin piyasa koşullarını yakından takip etmesi, olası riskleri doğru analiz etmesi ve gerekirse finans uzmanlarından destek alması önem taşıyor.

Özetle, ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak cazip görünse de, fiyat dalgalanmaları göz önünde bulundurularak temkinli ve bilinçli adımlar atmak yatırımcılar için en doğru yaklaşım olacaktır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.