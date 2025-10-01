GÜMÜŞ FİYATLARI! 1 Ekim 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın fiyatları rekor seviyelere yaklaşırken, gümüş piyasasında da önemli bir hareketlilik dikkat çekiyor. Artan talep, sınırlı arz ve global ekonomik faktörlerin etkisiyle gümüş fiyatları hızla yükselişe geçti. Bu durum, yatırımcıların "Gümüş fiyatları ne durumda?" ve "1 gram gümüş kaç TL oldu?" gibi sorularını gündeme getiriyor. Gümüş piyasasındaki son gelişmeler ve detaylar haberimizde yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüşün gram fiyatı son dönemde yükselişini sürdürüyor. Güncel alış fiyatı 62,63 TL, satış fiyatı ise 62,68 TL olarak kaydedildi. Önceki kapanış fiyatı ise 62,42 TL idi. Bu artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak anlık değişiklik gösterebilir, bu nedenle güncel verileri takip etmek önemli.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Gümüş gram fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık %0,34 oranında artış gösterdi. Önceki kapanış 62,42 TL iken, güncel alış fiyatı 62,63 TL olarak gerçekleşti. Bu küçük yükseliş, gümüş piyasasındaki hareketliliğin ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle oluştu. Yatırımcılar için fiyatlardaki bu dalgalanmayı takip etmek önemli olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ YATIRIM İÇİN TERCİH EDİLİR Mİ?

Gümüş, yatırımcılar arasında portföy çeşitlendirmesi için sıkça tercih edilen değerli metallerden biridir. Altına göre daha erişilebilir fiyatları, özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca, gümüşün sanayide yaygın kullanımı, talebin istikrar kazanmasına ve fiyatların desteklenmesine yardımcı oluyor.

Ancak, gümüş fiyatları altına kıyasla daha yüksek volatilite gösterebiliyor; bu durum yatırım riskini artırıyor. Bu yüzden gümüşe yatırım yapmayı düşünenlerin piyasa koşullarını dikkatlice analiz etmeleri, risk faktörlerini göz önünde bulundurmaları ve gerektiğinde uzman görüşü almaları önem taşıyor.

Özetle, ekonomik belirsizliklerin olduğu dönemlerde ve portföy dengesini korumak isteyen yatırımcılar için gümüş cazip bir seçenek olabilir; fakat fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli davranmak gerekmektedir.