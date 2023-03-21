Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisinden merakla beklenen ilk fragman geldi. Nefretle başlayan bir aşkı konu alan dizinin detayları ise merak edildi. Peki, Gülcemal dizisi konusu ne? Gülcemal dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kim?

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi hakkında detaylar merak ediliyor. Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın rol aldığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen diziseverler ise Gülcemal dizisi konusu ne? Gülcemal dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kim? sorularını araştırdı.

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU NE?

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal ( Murat Ünalmış ) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

GÜLCEMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisinden merakla beklenen ilk fragman geldi. Nefretle başlayan bir aşkı konu alan ve FOX TV'de yayınlanacak olan Gülcemal dizisinin yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.

GÜLCEMAL DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in paylaştığı Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler kadroda yer alıyor.