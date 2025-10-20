GSS borcu neden olur? GSS nedir, zorunlu mu, ne zaman başlar?

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Genel Sağlık Sigortası (GSS), özellikle sosyal güvencesi olmayan bireyler için büyük önem taşıyor. Ancak sistemin işleyişi ve prim borçlarının nasıl oluştuğu birçok kişi tarafından tam olarak bilinmiyor. GSS'nin kimleri kapsadığı, ne zaman devreye girdiği ve neden bazı vatandaşların borçlu sayıldığı gibi sorular merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GSS NEDİR, ZORUNLU MUDUR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), kişilerin sağlık harcamalarını güvence altına alan bir sigorta sistemidir. 2012 yılından itibaren tüm vatandaşları kapsayacak şekilde zorunlu hale getirilmiştir. Amaç, herkesin sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanabilmesini sağlamaktır.

KİMLER GSS KAPSAMINA GİRİYOR?

SGK'dan gelir veya aylık alanlar, çalışanlar, işverenler, yabancılar, Türk soylular, vatansızlar, askerlik görevini yapanlar, yabancı öğrenciler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar GSS kapsamındadır. Bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne ve babalar da sisteme dahildir. Ayrıca herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar da GSS'li sayılmaktadır.

GSS BORCU NEDEN OLUŞUR?

Çalışmayan ve bir yakınının sağlık güvencesinden yararlanmayan kişiler, GSS primlerini kendileri ödemek zorundadır. Eğer ödeme yapılmazsa, her ay prim borcu yazılır. Gelir testi yaptırmayanlardan ise her ay 780,15 TL prim tahsil edilir ve bu da borç birikimine yol açar.

GSS NE ZAMAN BAŞLAR?

Bir kişinin başka bir sosyal güvencesi kalmadığı anda GSS devreye girer. Örneğin işten ayrılan ve başka bir sigortaya dahil olmayan birey için sistem otomatik olarak devreye girerek prim işlemeye başlar.

GELİR TESTİ NEDİR, KİMLER YAPTIRMALI?

Sosyal güvencesi olmayan bireyler, gelir durumlarına göre prim ödeyip ödemeyeceklerini belirlemek amacıyla gelir testi yaptırmalıdır. Test sonucu düşük çıkan bireylerin primleri devlet tarafından ödenir. Gelir testi için ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapılır.

GSS HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA GEÇERLİ?

GSS, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde geçerlidir. Özel hastane ve sağlık kuruluşlarında GSS kapsamında hizmet alınamaz.

GSS PRİM ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Prim ödemeleri;

SGK ile anlaşmalı banka şubeleri

ATM'ler

İnternet bankacılığı

E-Devlet > Ödemeler > SGK Ödemeleri > GSS Prim > T.C. Kimlik No

adımlarıyla yapılabilir.

GSS PRİMİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla, kişi başına düşen aylık gelir 8.668 TL'nin altındaysa prim ödemesi yapılmaz, devlet karşılar. Bu gelirin üzerinde olanlar ise brüt asgari ücretin %3'ü kadar, yani aylık 780,17 TL ödeme yaparak sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

3,1 MİLYAR TL'LİK BORÇ SİLİNİYOR

Hükümetin hazırladığı torba yasa teklifiyle 2015 yılına ait GSS prim borçlarının silinmesi gündemde. Eğer yasa TBMM'de kabul edilirse, 1.491.012 kişinin toplam 3 milyar 128 milyon TL'yi aşan borcu silinecek. Bu kapsamda, sadece 2015 yılına ait 554 milyon TL ana borç, 2,57 milyar TL gecikme cezası ve faizi silinmiş olacak.