GSB YURT BAŞVURULARI: GSB yurt başvuruları başladı mı? Yurt başvurusu nereden yapılır?

2024-2025 GSB yurt başvuruları başladı ve başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Yurt başvurusu süreci bugün itibarıyla başladı ve 24 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde yurt ihtiyacı olan öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için KYK yurtlarına başvurabilecek. Peki, GSB yurt başvuruları başladı mı? Yurt başvurusu nereden yapılır?

GSB 2024- 2025 YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bugün başlayan yurt başvuruları 24 Ağustos Cumartesi gün sonuna dek yapılabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

2024- 2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6.570 TL olarak ödenmişti.