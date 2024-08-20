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GSB YURT BAŞVURULARI: GSB yurt başvuruları başladı mı? Yurt başvurusu nereden yapılır?

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt başvuruları hakkında merak edilenler gündeme geliyor. GSB yurt başvuruları başladı mı ve başvurular nereden yapılır? İşte detaylar...

2024-2025 GSB yurt başvuruları başladı ve başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Yurt başvurusu süreci bugün itibarıyla başladı ve 24 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde yurt ihtiyacı olan öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için KYK yurtlarına başvurabilecek. Peki, GSB yurt başvuruları başladı mı? Yurt başvurusu nereden yapılır?

GSB 2024- 2025 YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bugün başlayan yurt başvuruları 24 Ağustos Cumartesi gün sonuna dek yapılabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

GSB YURT BAŞVURULARI: GSB yurt başvuruları başladı mı? Yurt başvurusu nereden yapılır?

2024- 2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6.570 TL olarak ödenmişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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