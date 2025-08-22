GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Gençlik Ve Spor Bakanlığı Personel Alımı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 yılı kapsamında toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Alımlar kapsamında 150 büro personeli, 1000 koruma ve güvenlik görevlisi, 500 bakım-onarım personeli ve 2750 temizlik görevlisi istihdam edilecek. GSB personel alımı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımı sürecine ilişkin başvurular tamamlanmış olmasına rağmen, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Adaylar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesini sabırsızlıkla beklerken, süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Bakanlık kaynaklarına yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre, başvuru sonuçlarının Eylül ya da Ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih henüz GSB tarafından kamuoyu ile paylaşılmadığı için, adayların resmî internet sitesi (www.gsb.gov.tr) ve e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri büyük önem taşıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülecek sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Bakanlığın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 4.400 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde dağıtıldı:

2.750 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri)

1.150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

500 Destek Personeli (Bakım-Onarım Hizmetleri)

Bu kapsamda alınacak personel, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt genelindeki tesislerinde görevlendirilecek. Başvuruların başlamasıyla birlikte, adaylar başvuru şartları, takvim ve detaylara ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği sözleşmeli personel alımı sürecinde başvuru sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğü'nün resmî internet sitesi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek. Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak kendilerine özel sonuç ekranına ulaşabilecek. Bu ekranda, başvuru sonucu kapsamında yerleştirme durumu, başarılı ya da yedek aday olup olmadıkları gibi bilgiler açık şekilde görüntülenecek. Ayrıca sistem üzerinden, sonuçlara ek olarak adaylara izlemeleri gereken adımlar, belge teslim tarihleri, başvuru sonrası süreçlere ilişkin yönlendirmeler de sunulacak. Bu sayede sürecin daha şeffaf ve erişilebilir olması hedefleniyor.