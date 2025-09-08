GSB KYK yurt personel alımı ne zaman başlayacak? 2025 Başvuru şartları nelerdir, gerekli belgeler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 yılı için personel alım sürecini resmen başlattı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre Bakanlık, ülke genelindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında görevlendirilmek üzere toplam 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli istihdam edecek. Alımın, yurt hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve idari kadroların güçlendirilmesi amacıyla yapılacağı bildirildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GSB YURT PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan sözleşmeli yurt yönetim personeli alımına başvurularını 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren yapabilecek. Başvuru süreci, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacak ve son başvuru saatinden sonra sistem üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek.

GSB YURT PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Adayların, başvuru sürecini e-Devlet üzerinden "Gençlik ve Spor Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla tamamlamaları gerekiyor. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların başvuru tarihlerini kaçırmamak adına süreci dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.

GSB KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7. alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

(Bu kapsamda, yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak vb.)

Başvuru süresinin sona erdiği tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

(Dul ve yetim aylığı alanlar hariç.)

2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmiş ve başvuru yapılacak pozisyon için belirlenen asgari puanı almış olmak.

Tercih edilen pozisyon için ilanda belirtilen özel şartlar ile tabloda yer alan niteliklere sahip olmak.

Daha önce herhangi bir kamu kurumunda görev yaparken, görevden veya meslekten çıkarılmamış olmak.

Hâlen herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

Sözleşmeli personel pozisyonunda çalışırken; sözleşme şartlarına aykırı davranış nedeniyle sözleşmesi feshedilen ya da kendi isteğiyle sözleşmesini fesheden adaylar için, başvuru tarihinde sözleşme feshinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olmak.

Görevini sürekli ve tam zamanlı yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Tam zamanlı çalışmaya engel teşkil edecek bir durumu olmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

GSB KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yükseköğretim kurumlarından mezun olan veya eğitimini yurt dışında tamamlayarak denkliği kabul edilen adayların, Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) alınmış eşdeğerlik veya denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalışan ve sözleşmesi kurumları tarafından feshedilen ya da kendi isteğiyle tek taraflı fesheden adayların, başvuru yapabilmeleri için bir yıl bekleme süresini tamamladıklarını gösteren ve önceki kurumlarından temin ettikleri onaylı hizmet belgesi ibraz etmeleri zorunludur.

GSB KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER