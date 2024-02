Grammy Ödülleri kazananlar 2024 kimler olduğu gündeme geliyor. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede, Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi önemli isimler unutulmaz performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Grammy Ödülleri kazananlar 2024 kimler? Detaylar haberimizdedir…

GRAMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR 2024 KİMLER?

YILIN ALBÜMÜ

Taylor Swift – Midnights

YILIN ŞARKISI

Billie Eilish – What Was I Made For?

EN İYİ KLİP

The Beatles - I'm Only Sleeping

YILIN KAYDI

Miley Cyrus – Flowers

EN İYİ YENİ SANATÇI

Victoria Monét

EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ

Laufey - Bewitched

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Miley Cyrus – Flowers

EN İYİ GRUP/İKİLİ POP PERFORMANSI

SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

EN İYİ RAP PERFORMANSI

Killer Mike ft. Andre´ 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

EN İYİ RAP ŞARKISI

Killer Mike ft. Andre´ 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Killer Mike – Michael

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Coco Jones - ICU

EN İYİ R&B ŞARKISI

SZA – Snooze

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Victoria Mone´t – Jaguar II

EN İYİ ROCK ŞARKISI

boygenius – Not Strong Enough

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Paramore – This Is Why

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

boygenius – Not Strong Enough