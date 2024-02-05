Grammy Ödülleri kazananlar 2024 kimler?
Dün akşam düzenlenen 66. Grammy Ödülleri töreni, müzik dünyasının en prestijli ödüllerini sahipleriyle buluşturdu. Törenin sunuculuğunu dördüncü kez üstlenen Trevor Noah, geceye damgasını vurdu. Taylor Swift, dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanarak büyük bir başarı elde etti. Peki, Grammy Ödülleri kazananlar 2024 kimler?
Grammy Ödülleri kazananlar 2024 kimler olduğu gündeme geliyor. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede, Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi önemli isimler unutulmaz performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Grammy Ödülleri kazananlar 2024 kimler? Detaylar haberimizdedir…
GRAMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR 2024 KİMLER?
YILIN ALBÜMÜ
Taylor Swift – Midnights
YILIN ŞARKISI
Billie Eilish – What Was I Made For?
EN İYİ KLİP
The Beatles - I'm Only Sleeping
YILIN KAYDI
Miley Cyrus – Flowers
EN İYİ YENİ SANATÇI
Victoria Monét
EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ
Laufey - Bewitched
EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI
Miley Cyrus – Flowers
EN İYİ GRUP/İKİLİ POP PERFORMANSI
SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine
EN İYİ RAP PERFORMANSI
Killer Mike ft. Andre´ 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
EN İYİ RAP ŞARKISI
Killer Mike ft. Andre´ 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Killer Mike – Michael
EN İYİ R&B PERFORMANSI
Coco Jones - ICU
EN İYİ R&B ŞARKISI
SZA – Snooze
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Victoria Mone´t – Jaguar II
EN İYİ ROCK ŞARKISI
boygenius – Not Strong Enough
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
Paramore – This Is Why
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
boygenius – Not Strong Enough