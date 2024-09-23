Göztepe Kayserispor maçı hangi kanalda? Göztepe Kayserispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Göztepe Kayserispor maçı hangi kanalda? Göztepe Kayserispor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Göztepe Kayserispor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Göztepe Kayserispor maçını hangi kanal veriyor? İşte Göztepe Kayserispor maçı yayın bilgisi haberimizde...

GÖZTEPE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe Kayserispor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Göztepe Kayserispor maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Bein Sports paketi sahipleri bu akşamki Göztepe Kayserispor maçını şifresiz izleyebilecekler.

GÖZTEPE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe Kayserispor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GÖZTEPE KAYSERİSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Göztepe Kayserispor maçı 11'leri henüz belli olmadı.

GÖZTEPE KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Göztepe Kayserispor maçı, İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.