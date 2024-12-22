GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı, Göztepe ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak kritik maçla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Göztepe Çaykur Rizespor maçı, hem heyecanlı anlara sahne olacak hem de iki takımın ligdeki konumunu belirleyecek. Bu önemli karşılaşmayı canlı ve HD izlemek isteyen taraftarlar, maçın yayın detaylarını araştırmaya başladı. Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? sorusu sıkça gündeme geliyor. GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı şifresiz, donmadan izleme linki

GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç, 22 Aralık Pazar günü saat 16:00'da İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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BEIN SPORTS 2 FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11675 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (SR): 24444

FEC: 3/4

Kapsama Alanı: Batı