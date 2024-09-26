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Teknik direktörlüğe başladı! İşte Gökhan Gönül'ün başına geçtiği takım

Teknik direktörlüğe başladı! İşte Gökhan Gönül'ün başına geçtiği takım
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Mart ayından bu yana yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül'ün getirildiğini açıkladı. 39 yaşındaki antrenör, ilk teknik adamlık deneyimini yaşayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesini kararlaştırdı.

66 KEZ A MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Millî Takım formasını 66 kez giyen Gönül, 2016 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden Ay-Yıldızlı takımımızın da kadrosunda yer almıştı. Bursa Yolspor'da başlayan futbolculuk yaşantısında, profesyonel olarak Gençlerbirliği, Gençlerbirliği ASAŞ, Gençlerbirliği OFTAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor kulüplerinde oynayan Gökhan Gönül, halen Süper Lig tarihinde en fazla müsabakaya çıkan futbolcular arasında bulunuyor.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Oyunculuk kariyerinde Avrupa kupalarında 76 maçta forma giyen Gönül, Fenerbahçe ile 2 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ile de bir kez Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPIYORDU

39 yaşındaki teknik adam, faal futbolculuk yaşantısını noktalamasının ardından bu yılın Mart ayından beri Ümit Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmekteydi.

CEYHUN KAZANCI BAŞARI DİLEDİ

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesine ilişkin " Gökhan Gönül, futbolculuğunda elde ettiği uluslararası tecrübeyle, sahip olduğu vizyoner bakış açısı ve futbola dair fikirleriyle bu görevi üstlenecek doğru isimdi. Oyuncu grubumuzu tanıması ve bir süredir onlarla birlikte çalışıyor olması kararımızda etkili oldu. Kendisine güvenimiz tamdır. Gökhan Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Gökhan Gönül ise, "Ay-Yıldızlı formanın söz konusu olduğu her kademe büyük bir sorumluluğu beraberinde getirir. Bu noktadan hareketle, A Milli'den önceki son seviye olan Ümit Milli Takımımızdaki görevimi büyük bir titizlikle yerine getireceğim. Futbolculuk kariyerimde edindiğim uluslararası deneyimi ve birlikte çalıştığım birçok yerli-yabancı teknik adamdan öğrendiklerimi en doğru şekilde Ümit Millî Takım'daki oyuncularımıza aktarıp gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyorum. Oyuncu grubumuzla bir süredir beraber olmamın çalışmalarımızda bize avantaj sağlayacağı inancındayım" dedi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Futbol

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Yorumlar (1)

Oguz Ozgul:

Ümit milli takım mıçtı mıçtı ki ne mıçtı

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