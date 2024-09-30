Gmg Kastamonuspor Adana 01 FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Gmg Kastamonuspor Adana 01 FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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GMG KASTAMONUSPOR ADANA 01 FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gmg Kastamonuspor Adana 01 FK arasındaki TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçı yayıncısı bulunmuyor.

GMG KASTAMONUSPOR ADANA 01 FKMAÇI SAAT KAÇTA?

Gmg Kastamonuspor Adana 01 FK Maçı, 6 Ekim Pazar günü oynanacak.

Gmg Kastamonuspor Adana 01 FK Maçı, saat 15:30'da başlayacak.

GMG KASTAMONUSPOR ADANA 01 FKMAÇI KAÇ KAÇ?

Gmg Kastamonuspor Adana 01 FK maçı henüz başlamadı.

GMG KASTAMONUSPOR ADANA 01 FKMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gmg Kastamonuspor Adana 01 FK maçı, Beykoz Anadolu Sporsahasında oynanacak.

TFF 2. LİG NEDİR, FORMATI NEDİR?

TFF 2. Lig, Türkiye'nin üçüncü seviyedeki profesyonel futbol ligidir.

2001'de Türkiye 2. Futbol Ligi'nin 2 kategoriye ayrılmasıyla oluşan ve Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi adıyla kurulan TFF 2. Lig; 2006 yılında Lig B, 2007 yılında Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 2010 yılındaki sponsorluk anlaşması ile Spor Toto 2. Lig adını aldı. 2017-2018 sezonu öncesinde bu sponsorluk anlaşması sona erdi.

İlk sezon olan 2001-2002 sezonunda yükselme grubu statüsünde oynanmıştır. Ertesi yıl A-B-C şeklinde 3'lü grup sistemine geçilmiş 3 sezon böyle oynanmıştır. 2005-2010 yılları arasında tekrar Klasman-Yükselme gruplu sisteme geçilmiş. Son olarak 2010 yılında takım sayısı azaltılmış Kırmızı ve Beyaz şeklinde 2'li grup sistemine geçilmiştir.

TFF 2. Lig 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 22 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligin ikinci yarısı 19 Ocak tarihlerinde oynanacak 18. hafta müsabakaları ile başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Ardından play-off müsabakaları oynanacak. TFF 2. Lig'de 22. ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.