Girit kabağı dolması tarifi! Masterchef Girit kabağı dolması nedir, nasıl yapılır? Girit kabağı dolması için gerekli malzemeler!

Masterchef 1 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Girit kabağı dolması yapmasını istendi. Peki Masterchef Girit kabağı dolması nasıl yapılır? Girit kabağı dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Girit kabağı dolması tarifi! Girit kabağı dolması nasıl yapılır? Girit kabağı dolması tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel dolmalar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Girit kabağı dolması tarifi oldu. Peki en güzel Girit kabağı dolması tarifi nasıldır? Girit kabağı dolması nasıl yapılır? Girit kabağı dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Girit kabağı dolması tarifi! Girit kabağı dolması nedir, ne demek? Masterchef Girit kabağı dolması nasıl yapılır? Girit kabağı dolması hangi bölgenin, hangi yörenin dolması? Girit kabağı dolması hangi ülkeye ve yöreye aittir? Girit kabağı dolması hangi bölge? İşte detaylar...

GİRİT KABAĞI DOLMASI NEDİR, NE DEMEK? GİRİT KABAĞI DOLMASI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Girit kabağı dolması, Girit mutfağına özgü geleneksel bir dolma çeşididir. İçi doldurulmuş Girit kabağı, et veya etsiz iç harçla hazırlanabilir.

GİRİT KABAĞI DOLMASI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

4 adet orta boy Girit kabağı (Girit kabakları yerine kabak da kullanabilirsiniz)

250 gram dana kıyma (isteğe bağlı olarak et kullanmayıp etli dolma yapmak istemiyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz)

1 büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber, kimyon, ve pul biber (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

1 su bardağı sıcak su

GİRİT KABAĞI DOLMASI NASIL YAPILIR?

Girit kabağını yıkayın ve uç kısımlarını kesin. Kabakların üst kısmını hafif bir açıyla keserek kapak yapın ve içini oyacak bir kaşık yardımıyla dikkatlice çıkarın. Dikkatli olun, kabakları delmeden yüzeylerine zarar vermemeye çalışın. Kabak kapaklarını ayırmadan bir kenara alın.

Oyduğunuz kabak içlerini küçük küp şeklinde doğrayın ve bir kenarda bekletin.

Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. Maydanozu da ince ince kıyın.

Eğer etli dolma yapacaksanız, geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyin ve şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu bırakıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

Kavrulan soğana ve kıymaya kabak içlerini, pirinç, domates salçası, tuz, karabiber, kimyon, ve pul biber ekleyin. Karışımı güzelce harmanlayın. (Eğer et kullanmadıysanız, kavrulmuş soğanın üzerine doğranmış kabak içlerini ekleyerek doğrudan pirinci ve baharatları ekleyin.)

Kabakları bu iç harçla doldurun. Doldurma işlemi sırasında fazla bastırmamaya özen gösterin.

Dolmaları, geniş bir tencereye veya pişirme kabına sıkıca dizin.

Kabakların üzerine sıcak suyu ekleyin. Dolmaların yarısını geçecek kadar su eklemeye dikkat edin.

Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte dolmalar suyunu çekene ve içleri pişene kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Pişen Girit kabağı dolmalarınızı servis tabağına alın ve üzerine kıyılmış maydanoz serperek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!