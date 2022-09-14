Giresunspor'un neden maçı yok? Bu hafta neden Giresunspor'un maçı yok?

Giresunspor'un neden maçı yok? Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ardından 2022-2023 sezonunda takımların kıran kırana mücadelesi devam ediyor. 19 Takımın mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de bu sezon lige 4 takım veda edecek. 19 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de her hafta 1 takım haftayı maç yapmadan kapatıyor. Peki, Bu hafta kim bay geçiyor? Süper Lig'de bu hafta bay geçen takım kim? Bu hafta hangi takım bay?

Giresunspor'un neden maçı yok? Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 19 takım mücadele ediyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra bu sezon 4 takımın küme düşecek olması da ligin alt sıralarındaki takımların işini daha da zorlaştırıyor. Lig'deki takım sayısının 19 olmasından dolayı her hafta bir takım maç yapmadan haftayı kapatıyor. Konuya ilişkin futbolseverlerin en çok merak ettiği ise bu hafta hangi takımın maçı yok? Sorusu oldu. Peki, Bu hafta kim bay geçiyor? Süper Lig'de bu hafta bay geçen takım kim?

GİRESUNSPOR'UN NEDEN MAÇI YOK?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek takım BITEXEN GİRESUNSPOR olduğundan bu hafta maçı yok.

BEŞİKTAŞ HANGİ HAFTA BAY GEÇİYOR?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve 36. haftasını bay geçiyor.

FENERBAHÇE HANGİ HAFTA BAY?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. ve 25. haftasını bay geçiyor.

GALATASARAY HANGİ HAFTA BAY?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. ve 28. haftasını bay geçiyor.

TRABZONSPOR HANGİ HAFTA BAY?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. ve 31. haftasını bay geçiyor.