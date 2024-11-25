Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından Giovanni van Bronckhorst'un istifa edip etmeyeceği merak ediliyor. Beşiktaş, ligde takımıyla çıktığı son 4 maçı kazanamadı ve zirve ile olan puan farkı 13'e çıktı. Futbol severler, Bronckhorst'un maçın ardından yaptığı açıklamayla birlikte takımdan istifa edip etmeyeceğini de araştırıyor. Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçı sonunda eleştirilerin hedefi olurken Hollandalı teknik adamın takımın başından gönderilme ihtimali de doğdu. Peki, Giovanni van Bronckhorst istifa edecek mi? Detaylar haberimizde...

BRONCKHORST GÖZTEPE MAÇININ ARDINDAN NE DEDİ?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye 4-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, şampiyonluk şansları azalsa da pes etmeyeceğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, şampiyonluk şansının zora girdiğini belirterek, "13 puanlık bir fark büyük fark. İstediğimiz yerde değiliz. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Benim sorumluluğum olan bir konu. Sporda bazen kazanırsınız bazen zor anlar yaşarsınız. Ben de sorumluluk alıyorum. Henüz şampiyonluğun dışında değiliz. Şampiyonluk zor ama ben hiçbir zaman pes etmem. Benim doğam bu. Devam edeceğiz asla bırakmayacağız." diye konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Maça iyi başladık. İlk 10 dakika istediğimiz gibiydi. Golleri yedikten sonra oyunun içine giremedik. Fırsatlar bulduk ama geçişlerden savunmasız bir şekilde 2 gol yedik. Rakibimiz alanları iyi kullandı. Ayrıca duran topları iyi kullanamadık. Dönen toplar belirleyici olacak demiştim. Dönen topları alamadık ve kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın çok izin yaptığı yönündeki eleştirilerle ilgili konuşan Van Bronckhorst, "9 senedir hocalık yapıyorum. Bu konuyla ilgili yorum duymamıştım. İzin konusu oyuncuları tazeleme konusudur. Bu da dinlenmeyle gelir. Diğer takımlarda yaptığımdan farklı bir şey değil. Yenildiğimiz zaman bunlar hatırlanır. Ben bu şekilde yönetiyorum. Çok fazla izin verme konusunda kararı veriyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş teknik direktör Giovanni van Bronckhorst

BRONCKHORTS İSTİFA EDECEK Mİ?

Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçı sonunda eleştirilerin hedefi olurken Hollandalı teknik adamın takımın başından gönderilme ihtimali de gündeme geliyor.