George Baldock neden öldü? (Yunansitan Panathinaikos) George Baldock'u kim öldürdü?

Yunan basınında yer alan haberlere göre; Baldock'un İngiltere'de yaşayan eşi, kendisiyle iletişim kuramaması üzerine endişeye kapıldı. Bunun üzerine ortak arkadaşlarından biri, kontrol etmek üzerine evine gittiği George Baldock'u yüzme havuzunda ölü olarak buldu. George Baldock neden öldü? (Yunansitan Panathinaikos) George Baldock'u kim öldürdü?

GEORGE BALDOCK NEDEN ÖLDÜ?

Panathinaikos forması giyen George Baldock, evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; Baldock'un İngiltere'de yaşayan eşi, kendisiyle iletişim kuramaması üzerine endişeye kapıldı. Bunun üzerine ortak arkadaşlarından biri, kontrol etmek üzerine evine gittiği George Baldock'u yüzme havuzunda ölü olarak buldu.

3 GÜN ÖNCE SAHAYA ÇIKTI

31 yaşındaki futbolcu, Panathinaikos'un Olympiakos'u ağırladığı derbide forma giymiş ve 75. dakikada kenara gelmişti.

George Baldock'u ölüm sebebi henüz açıklanmadı.