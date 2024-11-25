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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi, kimlerin borcu silinecek?

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Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi, kimlerin borcu silinecek? Genel Sağlık Sigortası prim borçları hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Meclis Başkanlığı'na sunulan yeni düzenlemenin detayları merak ediliyor. Birçok kişi, GSS prim borçlarının ne zaman ve hangi şartla silineceğini araştırıyor.

Genel Sağlık Sigortasında prim borçlarının silinip silinmeyeceği merak ediliyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında biriken prim borçlarının silinip silinmeyeceği, milyonlarca vatandaşın dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle prim ödemelerini düzenli olarak yapamayan kişiler, bu konuda yapılacak düzenlemeleri merakla bekliyor. Peki, Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi, kimlerin borcu silinecek? Detaylar haberimizde...

GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?

2015 öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek. Yeni uygulamadan yaklaşık 400 bin kişi yararlanacak. Düzenleme, 2015 yılı öncesine ait borçları da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda kaç kişinin düzenlemeden faydalanacağı, yapılacak etki analizi sonucunda netlik kazanacak.

Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'na sunulmadan önce düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na resmi olarak sunuldu. Düzenleme kapsamında, önceki yapılandırmalardan yararlanamayan ya da yararlanmış olmasına rağmen 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçları tamamen silinecek. Bu adım, birçok kişinin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve borç yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Bu yeni düzenleme ile yaklaşık 2 milyar lira değerindeki prim borcu tarihe karışacak. Yürürlüğe girmesiyle birlikte, borçlarından kurtulan vatandaşlar için ekonomik anlamda önemli bir rahatlama sağlanacağı öngörülüyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

Şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçları tamamen silinecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi, kimlerin borcu silinecek?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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