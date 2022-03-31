Gelir vergisi uzatıldı mı 2022? Gelir vergisi beyannamesi uzatıldı mı?

Gelir vergisi uzatıldı mı 2022 sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren, mesken ve iş yerleri kiralamalarından elde edilen gelir için verilen kira gelir vergisinin ödenme süresi ile işverenden elde edilen ücret beyannamelerinin verilme süreleri, 31 Mart 2022 tarihinde sona eriyor mu araştırılıyor. Gelir vergisi beyannamesi uzatıldı mı?

2022 GELİR VERGİSİ UZATILDI MI?

Gerçek kişiler tarafından 2021'de elde edilen ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret geliri gibi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi bugün sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geçen yıl elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret geliri, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı ve arızi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor.

Gelir vergisi beyanında, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderiyor.

Sadece kira geliri, ücret geliri, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini, kendileri için önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden hızlı ve güvenli şekilde beyan ederek tahakkuk eden vergiyi ödeyebiliyor.

Hazır Beyan Sistemi'ne "www.gib.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor. Söz konusu beyannameyi verme süresi bugün doluyor.

İlk taksit ödemelerinde son gün

Ayrıca, 2021 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte ödeme süresi bugün sona erecek. İkinci taksitte ise süre 1 Ağustos'ta doluyor. Mükellefler vergilerini, Başkanlığa ait www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödeyebiliyor.

Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira geliri, ücret geliri, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi ödemeleri, Hazır Beyan Sistemi üzerinden "Anlaşmalı Banka Kartı- Kredi Kartı ile Ödeme" bölümünden banka kartı veya kredi kartı ile 02.00-23.45 saatlerinde yapılabiliyor.

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