23 Kasım tarihinde sabah saatlerinde hissedilen sallantının ardından birçok vatandaş Gece deprem oldu mu? Sorusunu araştırıyor. Özellikle İstanbul'da büyük paniğe sebep olan sarsıntının ardından Gece deprem oldu mu? Sorusu araştırılıyor. Peki, Gece deprem oldu mu? Gece nerede deprem oldu? Deprem şiddeti ne? Dün gece deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesinin verileri de sarsıntıya ilişkin merak edilenler arasında yer aldı. 6.8 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, birçok ilde şiddetini gösterdi. Özellikle İstanbul ve Kocaeli'de depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Şu ana kadar ölü ya da yaralı bilgisi geçilmedi. Merak edenler için bu haberimizde Dün gece deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?Sorularını yanıtladık. Peki, Gece deprem oldu mu? Gece nerede deprem oldu? Deprem şiddeti ne? Dün gece deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

GECE DEPREM OLDU MU?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi. AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." Denildi. 6.8 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, birçok ilde şiddetini gösterdi. Özellikle İstanbul ve Kocaeli'de depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Şu ana kadar ölü ya da yaralı bilgisi geçilmedi.