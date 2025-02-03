Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir deplasman mücadelesine çıkarken, Gaziantep FK ise evinde güçlü rakibine karşı puan almak istiyor. Süper Lig'in 22. haftasının son karşılaşması bugün oynanacak. Futbolseverler, Gaziantep Galatasaray maçının detaylarını merak ediyor. Gaziantep Galatasaray maçı ne zaman? Gaziantep-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte, Gaziantep-Galatasaray maçı yayın bilgileri ve detayları…

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep-Galatasaray karşılaşması 3 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 İZLE

Bein Sports 1 kanalını canlı izlemek isteyen kullanıcılar için birçok seçenek bulunuyor. Bein Sports, Süper Lig başta olmak üzere Premier Lig, La Liga, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi gibi dev organizasyonları ekranlara taşıyor. Canlı maç yayını izlemek için Bein Sports resmi platformları veya abonelik hizmetleri kullanılmalıdır.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4