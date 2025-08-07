Futbol tutkunları, " Gaziantep FK Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak?" sorusuna yanıt ararken, yayın haklarına sahip olan kanal ve maçın yayın politikası büyük önem taşıyor. İşte bu karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için yayın detayları ve maç hakkında bilinmesi gerekenler...

GAZİANTEP - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK – Galatasaray maçı, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21:30'da oynanacak.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Gaziantep FK – Galatasaray maçı, Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ancak bu yayın şifreli olacak, yani maçı izleyebilmek için beIN Sports aboneliği gerekmektedir.

BEIN SPORTS NASIL İZLENİR?

beIN Sports, Digiturk platformuna aittir. Uydu alıcısı üzerinden yayın yapan bu sistemde, beIN Sports 1, 2, 3, 4 ve diğer spor kanallarına erişmek için Digiturk aboneliğinizin olması gerekir.