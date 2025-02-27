Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi

Tarihi çağrının yapıldığı an Diyarbakır!

Gaziantep FK Fenerbahçe maç özeti ve golleri! (VİDEO) Gaziantep FK Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Gaziantep FK Fenerbahçe maç özeti ve golleri! (VİDEO) Gaziantep FK Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK Fenerbahçe özet ve önemli dakikalar! ZTK'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gaziantep FK Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Gaziantep FK Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Gaziantep FK Fenerbahçe ZTK maç özeti! İşte, Gaziantep FK Fenerbahçe özet videosu!

Gaziantep Fk Fenerbahçe maç özeti! ZTK'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gaziantep FK Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Gaziantep FK Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Gaziantep FK Fenerbahçe ZTK maç özeti! İşte, Gaziantep FK Fenerbahçe özet videosu haberimizde...

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Gaziantep FK Fenerbahçe maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Gaziantep FK Fenerbahçe özet bölümünde yer alan bilgilerden Gaziantep FK Fenerbahçe geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Gaziantep FK Fenerbahçe maç özeti ve golleri! (VİDEO) Gaziantep FK Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE ÖZET

Gaziantep FK Fenerbahçe maç özetini maçın ardından A Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı 4-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı canlı olarak A Spor'da yayınlandı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

İşte Öcalan'ın silah bırakma çağrısına gelen ilk tepkiler
img

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
img

4 yıl hapis, siyasi yasak! İmamoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.