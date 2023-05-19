Garip filmi nerede çekildi, konusu nedir? Garip oyuncuları ve Garip özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Garip filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Garip filmini izleyecek olanların merak ettiği Garip konusu nedir, Garip oyuncuları kimler ve Garip özeti gibi konuları inceliyoruz.

GARİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeşilçam'ın futbol kökenli sinemacılarından Memduh Ün'ün filminde Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, yanına alır, sevgiyle büyütür. Kemal Sunal, bebeğin altını değiştirirken, "Sen Galatasaraylısın galiba, onlar da hemen su koyverirler", ya da bebek ağlayınca, "Tamam sen kesin Galatasaraylısın, onlar da çok ağlar" demektedir. Büyüyünce cin gibi kız olur bu ufaklık ancak babasının "telkinleri" doğrultusunda Galatasaraylıdır. Baba-kız birlikte maça giderler. Ün, net biçimde Beşiktaş sempatizanı bir film olan Garipe bol bol futbol görüntüsü serpiştirir. Kullanılan dökümanter ve canlandırma görüntülerinin tamamına yakını, Gol Kralındakilerin aynısıdır.

GARİP FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

İlk gösterim tarihi: 1986

Yönetmen : Memduh Ün

Yapım yılı: 1985, Türkiye

Film müziğinin bestecisi : Cahit Berkay

Senarist : Memduh Ün, Fatma Girik, Bülent Oran

OYUNCULAR:

Kemal Sunal: Kemal

Ece Alton: Fatoş

Fatoş Sezer: Naci Akman'ın Eşi

Reha Yurdakul: Kemal'in Arkadaşı

Sevil Üstekin: Ev Sahibi Şaheser Hanım

Aslan Altın: Naci Akman

Tuncer Sevi: Kemal'in Galatasaraylı Arkadaşı

Necdet Yakın: 13 Çocuğu Olan Adam