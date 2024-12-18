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Garanti BBVA, Ürün ve Hizmetleriyle KOBİ'lerin Dönüşüm Sürecinde Yanlarında…

Garanti BBVA, Ürün ve Hizmetleriyle KOBİ'lerin Dönüşüm Sürecinde Yanlarında…
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KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin dinamosu olarak yalnızca istihdam ve üretimde değil, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında da kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme, günümüz iş dünyasında KOBİ'lerin dönüşümü ve rekabet gücünü artırmak için vazgeçilmez hale geldi.

Garanti BBVA, bu dönüşüm sürecinde sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerle KOBİ'lere yol arkadaşlığı yapmayı sürdürüyor. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, KOBİ'lerin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde dönüşümünü değerlendirerek, bu süreçte bankanın oynadığı kilit role dikkat çekti. Kaya, KOBİ'lerin ekonomik büyümenin temel taşları olduğunu belirterek, "Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik süreçlerinde doğru yönlendirmelerle KOBİ'lerimiz hem iş dünyasını hem de toplumu dönüştürebilecek güçte. Bu yolculukta onların en büyük destekçisi olmaktan son derece mutluyuz" dedi.

Garanti BBVA, KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri çözümlerle ve sunduğu yenilikçi hizmetlerle işletmelerin operasyonel yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili olarak Sibel Kaya, dijitalleşmenin sadece işlemleri hızlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda çevresel etkileri azalttığını belirterek, "Dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlar, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kritik bir araç haline geldi. Örneğin dijitalleşme sayesinde şirketler, tedarik zincirlerini daha verimli hale getirerek, enerji tüketimini %20 oranında azaltabiliyor. Yalnızca üretim süreçlerinde değil, finansal süreçlerde de dijitalleşmenin sürdürülebilirliğe önemli bir katkısı var. Bugün 1,6 milyondan fazla esnaf, KOBİ ve ticari müşterimize mobil ve internet üzerinden 1.000'e yakın hizmet sunuyoruz. KOBİ müşterilerimizin %89'u dijital kanallarımızı aktif olarak kullanıyor. Para transferi, döviz alış - satış, kart ve fatura ödemeleri gibi işlemlerin %99'u mobil ve internet üzerinden gerçekleşiyor. Müşterilerimizin %44'ü, temel ürünlerden nakit kredilerini dijital kanallardan kullanır duruma geldi. Bugün artık manuel kredi değerlendirme süreçleri yerini dijital kredi skorlama yöntemlerine bıraktı. Müşteriler, yaklaşık 60 sayfadan oluşan üye işyeri sözleşmelerinin %92'sini dijitalden onaylayarak kağıt israfı olmadan süreçlerini tamamlayabiliyor. Bütün bunlar, şirketlerin bu yöndeki ihtiyaçlarını daha hızlı ve daha verimli bir şekilde sonuçlandırmasını sağlıyor. Banka olarak vizyonumuz, müşterilerimiz için üretken yapay zekayı kullanarak gerçek zamanlı deneyimler yaratmak, geçmişte olduğu gibi empatik bir bankacılık yapmak ve kesintisiz müşteri deneyimi sunmak. Yapay zeka pek çok sektörde olduğu gibi bankacılığı da değiştiriyor. Bu değişim şüphesiz müşterilerimizin faydasına olacak ve KOBİ'lerimiz de bu dönüşümde birlikte değişecek ve gelişecek." ifadelerini kullandı.

KOBİ'ler için yeşil dönüşüm destekleri

Garanti BBVA, KOBİ'lerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için enerji verimliliği projelerinden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede finansman çözümleri sunuyor. Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Sibel Kaya, "Yeşil ve sürdürülebilir finansman ürünlerimiz kapsamında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevre dostu projeleri desteklemek amacıyla özel kredi paketleri sunuyoruz. Bu şekilde KOBİ müşterilerimize finansman, maliyet yönetimlerine ve rekabette geride kalmamaları için destek sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında danışmanlık vererek KOBİ'lere yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların sürdürülebilirlik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı olacak hizmetleri sunuyoruz. Bu çerçevede KOBİ'lerin yeşil dönüşüm hakkında farkındalık ve dönüşümün faydalarını anlamaları için eğitim programları düzenliyoruz. Dijital ve teknolojik dönüşüm çözümlerimizle de KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuklarına destek olarak verimliliği artıran ve çevre dostu iş modellerine geçişi teşvik eden öneriler sunuyoruz. KOBİ müşterilerimizin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi küresel düzenlemelere uyum süreçlerinde de yanlarındayız. KOBİ'lerimizin bu dönüşümde başarılı olmaları, yalnızca kendi işletmeleri için değil, ülkemiz ekonomisinin de sürdürülebilirliği için de kritik bir öneme sahip. Garanti BBVA olarak, müşterilerimize dijitalleşme ve sürdürülebilirlikte yol arkadaşı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz müşterilerimizle birlikte yürüyor, birlikte büyüyoruz. KOBİ'lerimizin güçlü bir şekilde büyüyerek ülke ekonomisine katkı sağlaması için gereken tüm desteği de sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Haberler.com / Senem Zafer - Finans
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